Bir Kadın, Arabasının Bagajında Çıplak Bir Adam Buldu

Kanada'da yaşayan bir kadının başına gelen ürkütücü olay kısa sürede gündem oldu. Genç kadın, günlerdir arabasının bagajında yaşayan çıplak bir adam bulduğu anları TikTok'ta paylaştı.

Kanada’da yaşayan bir kadının başına oldukça garip ve sevimsiz bir olay geldi. Yaşadığı bu tuhaf anları sosyal medyada paylaşan Bethany Coker isimli kadının paylaşımı, büyük ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

Coker, arabasının bagajında tanımadığı çıplak bir adam bulduğu anları popüler sosyal medya platformu TikTok’ta paylaştı. Bir süredir arabanın bagajında yaşadığı belirtilen adam ise Roma Katolik Kilisesi’nin dünya genelindeki dini lideri olan ‘Papa’nın oğlu -evet, oğlu- olduğunu iddia etti.

Arabasının bagajında çıplak bir adam buldu

Genç kadın, arabasının bagajında birisi olduğundan ilk olarak olaydan altı gün önce, aracının sürücü koltuğunda çamur izleri olduğunu fark ettiğinde şüphelenmeye başladı. Yaptığı açıklamada arabasının bütün gece evde olduğunu, aracına bindiğinde ise sürücü koltuğundaki çamuru fark ettiğini kaydeden Coker; bütün bunlara rağmen varlığından şüphelendiği adamı üç günlük sürenin ardından bulabildiğini ifade etti.

Adamı bulduğu anları TikTok’ta paylaşan Coker, üç gündür arabasının bagajında çıplak bir şekilde yaşamakta olduğunu belirttiği adama neden bagajında olduğunu ve çıplak olup olmadığını sordu. Çıplak olduğunu doğrulayan adam ise bunun bir “rite of passage”, yani bir kişinin hayatındaki önemli bir değişiklik dönemini sembolize eden ‘geçiş ayini’ olduğu cevabını verdi.

Coker, çıplak adama aracına nasıl girdiğini sorduğunda ise aldığı cevap “Ben Papa’nın oğluyum” şeklinde oldu. Aracının bagajında bulunan adamın bir süredir kayıp olduğunu belirten Coker, daha sonra yaptığı açıklamada ise adamın şu an bir psikiyatri koğuşunda olduğunu ifade etti.

Coker'ın paylaştığı video