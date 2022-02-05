İstanbul'da bir anaokulunda görev yapan Dilara öğretmen, geçtiğimiz ay öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizi videosunu sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Kısa sürede viral olan öğretmen, video sebebiyle işten çıkarıldı.

Öğretmenlik mesleğinin, hepimizin gelişiminde önemli bir rol oynaması gerekçesiyle oldukça önemli olduğunu; hatta bu sebeple de ‘kutsal meslek’ olarak nitelendirildiğini belirtmek yanlış olmaz. Ülkemizde de bu mesleğe sahip olan insanlar hakkında birçok haber gündeme geliyor. Bu haberler ara sıra pozitif olsa da birçoğu maalesef ki üzücü haberler olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz haftalarda popüler sosyal medya platformu TikTok’tan eğlenceli paylaşımlar yapan Murat öğretmeni sizlerle paylaşmış ve gelen olumlu tepkileri aktarmıştık. Ancak şimdi, biraz üzücü bir öğretmen haberiyle karşı karşıyayız. İstanbul’da bir anaokulunda çalışan bir öğretmen, öğrencisine yapılan doğum gününden paylaştığı video gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Video ailenin izni dahilinde paylaşıldı

Bir okul öncesi öğretmeni olan Dilara öğretmen, geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden ailenin de iznini alarak öğrencisine yapılan doğum günü sürprizini paylaştı. İzleyenlerin kalplerini ısıtan bu video, tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürede internet ortamlarında viral oldu ve olumlu tepkilerle karşılaştı. Kısa sürede yüzbinlerce kez izlenen videonun bu kadar yayılması, Dilara öğretmenin işine son verilmesine neden oldu.

Dilara öğretmen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, “Video 5 Kasım 2021’de çekildi ama 9 Ocak 2022’de yayımlandı. Velinin onayı ve izni dahilinde paylaşılan bir görüntüydü ki bunu zaten daha önce kanıtlı bir şekilde sundum. Hesabım bu videodan önce 1000 takipçili bir hesaptı. Amacım bu profili gelecek yıllarda arşiv olarak kullanmak ve diğer öğretmen arkadaşlara yardımcı olabilecek bir hesap olarak kullanmaktı. Bu videonun bu kadar ses getireceğini, ülke gündemine oturacağını kimse tahmin etmezdi” ifadelerine yer vererek video ve amacı ile ilgili detayları paylaştı.

Öğretmen, daha sonra sözlerine şunları ekleyerek işten çıkarıldığını ve videoyu paylaşırken hiçbir kötü niyeti olmadığını takipçilerine aktardı;

Video kontrolümden çıktı, ben de bu durumun önüne geçemedim. Bu durumu okuldaki üstlerime; müdür yardımcısı ve müdüre ilettim. Kendileri videoyu derhal profilimden silmemi istedi ancak bunu yapmadım. Silmeyeceğimi de uygun bir dille onlara aktardım; çünkü videoda herhangi bir kötü şey mevcut değildi. Unuttuğumuz duyguları İbrahim ile gün yüzüne çıkardım. Ben ücretli bir öğretmenim, daha doğrusu öğretmendim, buna rağmen elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Çocuklara kötü söz ve şiddet göstermedim veya onlara bir istismarım olmadı. İşimi layığı ile yaptım ama layığı ile bitirmek nasip olmadı.