Türk Bir Girişim, Kadınların Hormon Testi Yapabilmesini Sağlayan Akıllı Ped Geliştirdi

Yerli sağlık girişimi Vivoo, CES 2026'da herkesin dikkatini çeken bir ürün sergilemeye başladı. FlowPed isimli bu ürün, kadınların adet sırasında hormon testi yapmasını sağlayan akıllı bir ped.

ABD’nin Las Vegas şehrinde başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2026, 9 Ocak 2026 gününe kadar devam edecek. Fuar kapsamında da her kategoriden daha önce görmediğimiz çok ilginç yeni teknolojiler gelmeye devam ediyor.Kadınlar için geliştirilen FlowPad isimli ürün de bunlardan biri.

Türk girişimci Miray Tayfun’un kurucu ortak ve CEO’su olduğu Vivoo, CES 2026 kapsamında FlowPad’i sergilemeye başladı. Bir ped olan bu ürün, adet pedlerini evde hormon testi yapma imkânı sunan bir cihaza dönüştürüyor.

Ped, hormon seviyelerini ölçmeye yardımcı olmak için tasarlandı

Yerli bir sağlık girişimi olarak nitelendirebileceğimi Vivoo’nun FlowPad isimli ürünü, hem bildiğimiz regl pedi görevi görüp hem de folikül uyarıcı hormon seviyelerini ölçmek için evinizdeki bir hormon testi görevi görebilen akıllı bir ürün olarak tasarlandı. Üstelik bunu da tıpkı normal pedlerden biraz daha fazla ancak yine uygun fiyat seviyelerinde kalarak başarabiliyor.

Kullanıcılar, sonuçları doğrudan ped üzerinden görüntüleyebilme imkânına sahip olacak. Aynı zamanda daha fazla bilgi edinmek için Vivoo’nun mobil uygulamasını kullanabilecekler. CEO Miray Tayfun, hormon testini bir pedin içine entegre etmenin avantajının, adet gören kişilerin zaten kullandığı hijyenik bir ürün olması olduğunu söylüyor.

Pedin iki katmanı var. Birincisi, kanı çeken ve partikülleri filtreleyen katman. Diğeri ise kanla etkileşime girerek hormon seviyesini tespit eden stabilize edilmiş reaktifler içeren bir "biyobelirteç reaksiyon katmanı". Yani temelde günün herhangi bir zamanında pedi değiştirme zamanı geldiğinde kullanıcı sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Tıpkı gebelik veya COVID-19 testlerinde olduğu gibi pedin arkasına yerleştirilen bir alanda sonuçlar gösteriliyor. Yüksek folikül uyarıcı hormon seviyeleri, düşük yumurtalık rezervleri, doğurganlık sorunlarını veya polikistik over sendromu gibi durumları gösterebiliyor.

Vivoo, ürünü ilk olarak araştırmacılar, medikal ortakları ve Vivoo kullanıcıları için çıkaracağını, daha sonra geniş çapta piyasaya sürüleceğini ifade ediyor. Fiyatının ise ped başına 4-5 dolar civarlarında olması bekleniyormuş. Tam çıkış tarihi paylaşılmadı.