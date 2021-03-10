Kafasını Vücudundan Koparsa da Yaşayabilen Salyangoz

Japon bilim insanları, denizlerde yaşayan bir salyangoz türünün kendi kafasını kopararak yaşamına devam edebildiğini, kafanın daha sonra yeni bir beden oluşturabildiğini ortaya çıkardı.

Gezegeni milyarlarca farklı canlı ile paylaşıyor olsak da hepsini keşfedebildiğimizi söylemekten oldukça uzağız. Keşfedilen bazı canlılar, sahip oldukları ilginç özelliklerle herkesi şaşırtıyor. Bunlardan biri de Japon bilim insanlarının keşfettiği, kendi kafasını koparsa da hayatta kalabilen bir salyangoz oldu.

Bu ilginç canlı önce kendi kafasını koparıyor, sonra da kafası kendine başka bir vücut oluşturuyor. Adeta denizlerin Deadpool'u olan bu canlı, kendisine sıfırdan bir beden oluşturma işlemini bir aydan kısa bir süre içerisinde tamamlayabiliyor.

Bağımsız hareket eden kafa

Nara Kadın Üniversitesi'nde görevli olan araştırmacı Sayaka Mitoh, yaptığı açıklamada otonomi adı verilen süreçten sonra kafanın bağımsız olarak hareket ettiğini gördüklerinde oldukça şaşırdıklarını ifade etti.

Current Biology adlı dergide yayımlanan makalede, Mitoh ve meslektaşı Yoichi Yusa, hem laboratuvarda yetiştirilen hem de doğal ortamlarından toplanan deniz salyangozlarını inceledi. İncelenen salyangozlar, boyundan aşağılarını tamamen geride bırakarak yeni bir yaşama yelken açıyor.

Otonomi sürecine giren deniz salyangozlarının geride bıraktığı organlarının arasında kalp, böbrek, bağırsak ve üreme organları gibi yapılar yer alıyor. Gerçek anlamda salyangozun yalnızca kafası yaşamaya devam ederken, geride kalan beden bir süre sonra çürümeye başlıyor.

İlk kalp oluşturuyor

Bu ilginç canlı, sindirim sisteminin de büyük kısmını geride bıraktığı için alglerle beslenme yoluna gidiyor. Ardından da yeni organlar oluşturmaya başlıyor. Bu organlar arasında ilk oluşturmaya başladığı ise kalbi oluyor.

Salyangozların yediği alglerden aldıkları hücreleri kullanarak fotosentez yaptığı ve bu şekilde hayatta kaldığı tahmin ediliyor. Bu mekanizmanın geliştirilmesinin sebebi olarak ise salyangozların vücutlarını istila eden bakterilerden ve mikroplardan kurtulmak istemeleri gösteriliyor. Salyangozların bu becerisinin kök hücreleri ile ilişkili olduğu düşünülüyor.