Greta Thunberg’in İsmi Bir Salyangoz Türüne Verildi

İklim aktivisti Greta Thunberg, iklim değişikliğine karşı uyandırdığı duyarlılık sayesinde bütün dünyada tanınır ve saygı duyulur hale geldi. İklim değişikliğine karşı verdiği mücadele ile tanınan Greta’nın ismi bu sefer keşfedilen bir salyangoz türüne verildi.

Taxon Expeditions şirketi, hem bilim insanları hem de sıradan insanlar için tüm dünyadaki biyolojik çeşitliliğin yoğun olduğu noktalara bilimsel saha gezileri düzenliyor. Şirketin düzenliği saha gezileri sırasında pek çok yeni canlı türü de keşfedilebiliyor.

Şirketin Brunei’deki Kuala Belalong Saha Çalışmaları Merkezi’nde gerçekleştirilen 10 günlük bir saha gezisi sırasında, gezinin katılımcıları ağaçların yeşil yapraklarını incelerken yeni bir salyangoz türü keşfettiler. Yapılan inceleme sonrası salyangozun daha önce tespit edilmemiş türde bir salyangoz olduğu anlaşıldı.

Keşfedilen yeni salyangoz türüne isim vermek için keşfe katılan insanlar kendi aralarında bir oylama yaptılar. Yapılan oylamada yeni salyangoz türüne, ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg’in isminin verilmesi kararlaştırıldı. Verilen kararla beraber salyangoz türünün adı Craspedotropis Gretathunbergae oldu.

Profesyonel bilim insanlarının yanında amatör olarak bilimle ilgilenen insanlara, vatandaş bilim insanı deniyor. Craspedotropis Gretathunbergae, ismi verilen yeni salyangoz türünü de geziye katılan vatandaş bilim insanları keşfettiler. Keşfedilen yeni salyangoz türü ile ilgili makale, Biodiversity Data Journal’da yayınlandı.

Yayınlanan makalede keşfedilen kara salyangozunun iklim değişikliği nedeniyle neslinin tükenmesinin söz konusu olabileceği belirtildi. Keşfedilen yeni türün ait oldun Craspedotropis ailesine üye salyangozların sayısı, ormanların yok olması ve kuraklık nedeniyle hızla azalıyor.

Greta Thunberg'in ismi verilen salyangoz türünün görüntüleri: