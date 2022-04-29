Kağıt Kadar İnce Hoparlör Geliştirildi [Video]

MIT'den bilim insanları, sadece bir kâğıt kalınlığına sahip olan yeni bir hoparlör geliştirmeyi başardı. Standart yöntemlerle elektronik cihazlara bağlanabilen hoparlör, gelecekte farklı kullanım alanlarına sahip olabilir.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, ses teknolojilerinde yeni bir çağ başlatacak bir ürün geliştirmeyi başardı. Günümüz hoparlörlerini kalın yapısından tam anlamıyla kurtulmayı başaran mühendisler, iki boyutlu gibi duran, sadece kâğıt kalındığında hoparlör geliştirmeyi başardı.

Bilim insanlarının geliştirdiği hoparlör, aynı zamanda araba ve hatta evinizin duvarları gibi büyük objelerin kaplanmasına izin verecek derecede esnekliğe sahip. Bu sayede tüm yüzeyleri kaplayan bir hoparlör ile dinlenen herhangi bir ses, tamamen kişinin etrafında yayılabiliyor. Bununla birlikte hoparlör farklı avantajlar da sunuyor.

Sadece ses sistemi olarak değil, ses yalıtımı için de kullanılabiliyor

Yapılan açıklamaya göre kâğıt kalınlığındaki bu hoparlörler, gürültü engellemek için de kullanılabilecek. Gürültü engelleme, hoparlörün bazı mikrofonlarla donatılan bir sisteme yerleştirilmesiyle sağlanabilecek.

Bildiğiniz gibi şu anda kullanmakta olduğumuz hoparlörler tek, büyük bir diyaframda oluşan titreşimlerle ses oluşturuyor. Duvar büyüklüğünde bir hoparlör deprem oluyormuşçasına titreşeceğinden bilim insanları, ses konusu ince ve esnek hoparlörü oluştururken tek, büyük bir diyafram yerien kamera sensöründeki pikseller gibi küçük, çok sayıda diyafram kullanmayı tercih etti. Bu sayede ses kalitesinden feragat etmeden ve ortamı zangır zangır titretmeden ses üretmek mümkün oluyor.

Mühendisler, yeni hoparlörlerinin ses performansını ve inceliğini bir video yayımlayarak da gösterdiler. Hoparlörlerin ses kalitesi, videodan duyulduğu kadarıyla elbette yeni bir teknoloji olduğundan pek de iyi düzeyde değil. Fakat teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte gelecekte hoparlörleri fiziksel olarak bir görmeyeceğimiz günlerde yaşayabiliriz.

Kağıt kadar ince hoparlörü gösteren video