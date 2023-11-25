Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Şadalak köyü, düşen yağışlar ve kuraklık sebebiyle tekrar gün yüzüne çıktı.

Tüm dünyada kendini gösteren iklim değişikliği, dört mevsimi yaşayan ülkemizde de etkilerini şiddetli şekilde hissettiriyor. En basitinden, hâlihazırda gördüğümüz dengesiz sıcaklıklara veya geçmiş yıllarda mevsimlerin nasıl geçtiğine bakarak bu değişimi rahatça görebiliriz.

Söz konusu iklim değişikliği sebebiyle ülkemizdeki yağışlarda düşüşün yanında kuraklık da kendini gösteriyor. Bu bağlamda yağmur yağmasına rağmen barajlardaki doluluk oranında düşüş görüyoruz. Kahramanmaraş’taki sular altında kalmış olan köyün tekrar ortaya çıkması da durumun ciddiyetini gösteriyor.

Söz konusu yerin ismi Şadalak köyü. Yani en azından hâlâ köyken öyleydi.

Bu bölgeye 1980-1989 yılları arasında, Ceyhan Nehri üzerinde enerji üretimi amacıyla Menzelet Barajı yapılmıştı. Bu barajın yapılmasıyla birlikte köy tahliye edilip sular altında kalmıştı. 2020’ye yaklaştıkça buradaki su miktarı azaldığından köy, tekrardan yüzünü göstermeye başladı. Şimdiyse tekrar karşımızda.

Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp’in dediğine göre nereden baksak 40 yıllık olan bu barajın yapımında, bölge halkı çeşitli yerlere gönderilmişti. Kendisinin açıklaması şu şekilde:

“1987 yılında barajların yapılmasıyla bölge halkı çeşitli yerlere gönderildi. Yine de birkaç ev mevcut. Görüldüğü gibi bölgemizde su kısıtlı. Her yıl bu dönemde yağışların azlığı nedeniyle Menzelet Barajı’nın su seviyesi düştü. Haliyle suların çekilmesiyle beraber eski evlerin yerleri gün yüzüne çıktı. Aslında geçmişte önemli bir noktaydı burası ve Kayseri yolu bu güzergahtan geçiyordu. Eski evler, tarihi kaleler ve Ali Kayası da mevcut.”

Bölgeden görüntüler:

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