Avusturya ve İsviçre sınırındaki Fluchthorn Dağı’nda büyük bir çökme meydana geldi. Uzmanlar, neden olarak iklim değişikliğine işaret etti.

Dünya’nın ortalama sıcaklığı iklim değişikliğiyle daha da artmaya devam ederken yıllardır eriyen ve kopan buzullarla karşı karşıya kalmıştık. Fakat bu ayın başında Alp Dağları’nda yaşanan bir olay, tehlikenin burnumuzun dibinde olduğunu tekrar hatırlattı.

Avusturya ve İsviçre sınırında bulunan Fluchthorn Dağı’nda büyük bir kaya ve toprak kütlesi çöktü. Olayda neyse ki hiçbir can kaybı yaşanmadı. Ancak bu olay, normal etkenlerden kaynaklanan bir olay değildi.

Fluchtorn Dağı'nda yaşanan çökme:

Yüz bin metreküplük dağ parçasının vadiye düşmesiyle birlikte zirvenin Fluchtorn zirvesinin yüksekliği 19 metre azaldı. Salzburg Üniversitesi’nden jeolog Jan-Christoph Otto’ya göre yaşanan bu çöküş, iklim değişikliğinin bir sonucuydu.

“Bu dağ zirvesi muhtemelen binlerce yıldır donuk durumda. Fluchthorn'daki dağ zirvesi çökmesi, büyük olasılıkla geçen yaz veya sonbahardaki aşırı sıcaklıkların sonucu. Alplerde devam eden sıcaklık artışı göz önüne alındığında, daha fazla olay yaşanması muhtemel.”

Geçtiğimiz yılın haziran ayında İtalya Alpleri’ndeki Marmolada Dağı’nda da bir çökme yaşanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.