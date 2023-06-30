Dünya’nın ortalama sıcaklığı iklim değişikliğiyle daha da artmaya devam ederken yıllardır eriyen ve kopan buzullarla karşı karşıya kalmıştık. Fakat bu ayın başında Alp Dağları’nda yaşanan bir olay, tehlikenin burnumuzun dibinde olduğunu tekrar hatırlattı.
Avusturya ve İsviçre sınırında bulunan Fluchthorn Dağı’nda büyük bir kaya ve toprak kütlesi çöktü. Olayda neyse ki hiçbir can kaybı yaşanmadı. Ancak bu olay, normal etkenlerden kaynaklanan bir olay değildi.
Fluchtorn Dağı'nda yaşanan çökme:
Yüz bin metreküplük dağ parçasının vadiye düşmesiyle birlikte zirvenin Fluchtorn zirvesinin yüksekliği 19 metre azaldı. Salzburg Üniversitesi’nden jeolog Jan-Christoph Otto’ya göre yaşanan bu çöküş, iklim değişikliğinin bir sonucuydu.
Geçtiğimiz yılın haziran ayında İtalya Alpleri’ndeki Marmolada Dağı’nda da bir çökme yaşanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.