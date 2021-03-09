Kai Tek Kullanımlık Kağıt Tıraş Bıçağı Geliştirdi

Japon bıçak üreticisi Kai, dünyanın ilk tek kullanımlık kağıt tıraş bıçağını piyasaya sürdüğünü duyurdu. Çevre dostu ve plastik kullanımını en aza düşürecek inovatif girişimler son yıllarda önemini artırmaya başladı.

Doğada kaybolmayan atıkların giderek artması sonucunda çevre kirliliği yüksek oranda artış göstermeye başlamıştı. Plastik, doğayı ve çevreyi en fazla kirleten malzeme olarak biliniyor. Japon bıçak üreticisi Kai yaptığı inovatif bir çalışmayla geleneksel tıraş bıçaklarına nazaran %98 oranında daha az plastikle muazzam bir girişimde bulundu.

Süt kutuları ve dayanıklı kağıt çatal, kaşık ve bıçak teknolojisi incelenerek suya dayanıklı malzemeyle tıraş bıçağı geliştirildi. Jilet bölümünde %2’lik plastik kullanımı olan ve 3 bıçaklı üretilen tıraş bıçağının gövde bölümü tamamen dayanıklı kağıttan yapılıyor.

Kolay montaj, dayanıklı kağıt sap ve kolay taşınma imkanı



Tıraş bıçağının sap bölümünü tamamen dayanıklı kağıt materyalden yapan Kai, 40 derece sıcak suyun altında bile bozulma olmayacağını belirtiliyor. Montaj öncesinde 131,5 x 59,7 x 3,1 mm (uzunluk x genişlik x kalınlık) ölçülerinde bulunan tıraş bıçağı montaj sonrasında, 96 ​​x 41,6 x 17 mm boyutlarına ulaşıyor. Seyahat ve günlük taşımaya oldukça uygun olan tıraş bıçağı sadece 4 gram ağırlığında.

Okyanus mavisi, botanik kırmızı, yeşim yeşili, güneşli sarı ve kum beji renkleriyle satışa sunulacak tıraş bıçağının 5 renkli setinin fiyatı 10,30 dolar olacak. 1 Nisan’dan itibaren Japonya’da satışa sunulacak ürünün sık seyahat edenler için tercih nedeni olacağı belirtiliyor.

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