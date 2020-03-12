KaiOS işletim sisteminin üreticisi KaiOS Technologies ve Firefox'un üreticisi Mozilla, yeni bir ortaklığa imza attı. Ortaklık, kullanıcılara daha iyi internet deneyimi sunmayı hedefliyor.

KaiOS işletim sisteminin üreticisi olan KaiOS Technologies ve hepimizin bildiği, dünyada en çok kullanılan internet tarayıcılarından Firefox'un üreticisi Mozilla, bugün çok önemli bir birlikteliğe sahne oldu. KaiOS Technologies ve Mozilla, KaiOS’ta bulunan Gecko motorunu geliştirmek için ortaklık kurdu.

İkilinin ortaklığı, KaiOS’ta bulunan Gecko motorunun kullanıcılar için daha çeşitli ve açık mobil internet kullanımını geliştirmek amacıyla yola çıktı. Kai’nin mühendislik alanında elde ettiği tecrübeler ve Mozilla’nın yazılım konusundaki desteğiyle Gecko’nun gelecek sürümleri, KaiOS destekli cihazlarda ve bu cihazların web tabanlı kaynaklarında kullanılabilir olacak.

KaiOS Technologies ve Mozilla'dan yeni ortaklık:

Gecko, Mozilla Firefox tarayıcısına güç vermekle birlikte KaiOS’un da web tabanlı deneyiminin ana bileşeni olarak tanımlanabilir. KaiOS Technologies ve Mozilla arasındaki yeni ortaklık, KaiOS destekleyen cihazların güvenliğini ve performansını artırmak üzere yola çıkacak.

Yeni ortaklık, cihazların güvenliğini ve performansını artırmanın yanı sıra geliştiricilere yeni geliştirici kitleri de sunacak. Bu kitler arasında daha iyi PWA (Progressive Web App) ve WebAssembly desteği bulunacak. Yapılan tüm değişiklikler ve geliştirmeler Mozilla’nın Public License lisansı altında açık kaynaklı olarak yayınlanacak.

Ortaklık sonucunda ortaya çıkacak yeni yenilikler arasında geliştiriciler aşağıda sıralanan desteklere ve geliştirmelere kavuşacaklar: