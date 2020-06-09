7 yaşında olmasına rağmen ürettiği içeriklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç YouTuber Songül, şu sıralar hayli üzgün. Çünkü Songül'ün videolarına gelen kötü yorumlar, genç YouTuber'ın kalbini kırmış durumda. Songül, kötü yorumlar nedeniyle yaşadıklarını ise son paylaşımında dile getirdi.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya platformlarına gösterilen ilgi de epey arttı. Artık neredeyse hepimiz en az bir sosyal medya platformunu aktif olarak kullanıyoruz. İçinde yaratıcılık duygusu olan bazı kimseler ise sosyal medya platformlarında içerik üretip, sesini milyonlara duyurmaya çalışıyor. Şimdi sizlere, henüz 7 yaşında olmasına rağmen Instagram ve YouTube'da ürettiği içeriklerle popüler hale gelen Songül'den bahsedeceğiz.

7 yaşındaki küçük kardeşimiz Songül, aslında kendini eğlendirmek için bazı videolar çekiyor ve bu videoları hem Instagram hem de YouTube'dan paylaşıyor. Ayrıca Songül'ün videoları içerik paylaşımı yapan popüler Instagram hesaplarında da paylaşılıyor ve milyonlarca kullanıcı tarafından izleniyor. Ancak Songül, şu sıralar pek de mutlu değil. Çünkü videolarına gelen kötü yorumları gören Songül, bu durum nedeniyle kalbinin kırıldığını ifade ediyor.

"Kalbim kırılıyor, içim gidiyor"

Daha çok eğlenceli içerikleriyle tanınan Songül'ün son paylaşımı, bazı takipçilerinin yüreğini burktu. Çünkü Songül, çektiği videolara bazı kötü yorumlar geldiğini söylüyor ve bu durum nedeniyle kalbinin kırıldığını, içinin gittiğini ifade ediyor. Ayrıca dünyalar tatlısı YouTuber, videolarını izleyen kişilere kötü yorumda bulunmamaları konusunda önemli bir ricada da bulunuyor.

Songül'ün içini döktüğü video