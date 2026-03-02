Kaliforniya'da Tarihi Yasa: Tüm İşletim Sistemlerine Yaş Doğrulama Zorunluluğu Geliyor!

Kaliforniya Meclisi, işletim sistemlerine yaş doğrulama zorunluluğu getiriyor. 1 Ocak 2027'de uygulamaya konulacak düzenleme, tüm işletim sistemlerinde doğrulama yapılmasını ve buna uygun içerik gösterimini zorunlu kılacak.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, gelecekte tüm dünyayı etkilemesi muhtemel bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmeyi hazırlanıyor. 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, işletim sistemi düzeyinde yaş doğrulama işlemini zorunlu kılıyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından onaylanan yasal düzenleme, "bir bilgisayar, mobil cihaz veya başka herhangi bir genel amaçlı bilgi işlem cihazındaki işletim sistemi yazılımını geliştiren, lisanslayan veya kontrol eden herkes" için yaş doğrulama sistemini zorunlu kılıyor. Peki bunun kapsamı tam olarak ne?

Android, Linux, SteamOS ve dahası: Tüm işletim sistemlerini kapsıyor!

Kaliforniya'da yürürlüğe girecek düzenleme, sadece Windows ve Mac gibi büyük işletim sistemlerini kapsamıyor. Düzenleme ile Android, Linux dağıtımları, SteamOS, iOS ve iPadOS gibi aklınıza gelebilecek tüm işletim sistemleri, kurulum sırasında yaş doğrulaması yapacaklar. Ayrıca dağıtıcılar, kurulumda aldıkları bilgileri kullanarak yaş grubuna uygun içerikler göstermekle yükümlü olacaklar. Düzenlemeye uyulmaması hâlinde idari para cezası uygulanacak.

Burada bazı kafa karıştıracak hususlar var. Öyle ki dağıtıcılar, sadece beyan üzerinden işlem yapacaklar. Ayrıca işin bir de ortak kullanılan cihazlar boyutu var. Kaliforniya Meclisi, bu olay için de ayrı bir düzenleme yapılmasını tavsiye etti ancak ne olacağı şimdilik belli değil.