Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan OMAHI isimli kullanıcının fotoğraflarını nasıl çektiğini gösteren bazı görselleri sizler için derledik.

Instagram gibi çeşitli sosyal medya platformlarında gördüğünüz etkileyici fotoğrafların nasıl çekildiğini hiç merak ettiniz mi? Bir fotoğrafı çekmek, akıllı telefonlarımızla birlikte fazlasıyla kolaylaştı, ancak hala bunun bir sanat olduğunu kanıtlayan fotoğraflar da yok değil. Bugün sizlere OMAHI olarak bilinen bir fotoğrafçı tarafından çekilen ve kaliteli Instagram fotoğraflarının arka planlarını görmenizi sağlayacak görselleri paylaşacağız.

Bright Side tarafından yayınlanan haberde, başarılı fotoğrafçının çektiği fotoğrafları nasıl hazırladığı gösteriliyor. Bu teknikleri kullanarak sizler de son derece kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Hazırsanız listemize başlayalım:

Başarılı Instagram fotoğrafları nasıl çekiliyor?

Evinizde küçük bir havuza dolduracağınız beyaz sıvıyla böyle bir fotoğrafı yakalayabilirsiniz. Beyaz sıvı için gıda boyası gibi çeşitli yardımcı nesnelerden faydalanabilirsiniz.

Siyah bir kâğıt ve elinize alacağınız tebeşir, doğru açılı bir ışıkla birleştiğinde etkileyici fotoğrafların oluşmasını sağlayabilir.

Bir aynanın üzerine yerleştirilmiş led ışıklar ve pamuk, olayı çok farklı bir boyuta taşıyabilir.

Gözlerimizi açtığımız her anda bir kadrajla etrafımıza bakıyoruz. Eğer fotoğraf makinesinin kadrajını doğru yere çevirir ve küçük detaylara dikkat edersek çok daha kaliteli fotoğraflar çekebiliriz.

Suyun o muhteşem ışık yansıması, fotoğrafçıların sık sık başvurduğu noktalar arasında yer alır. Özellikle manipülasyon çalışmaları için biçilmiş kaftandırlar.

UV ışıklarını kullanarak sizler de gerçek dışı bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Bazı kişiler kırık bir aynayı uğursuzluk olarak görebilir, ancak yetenekli bir fotoğrafçı onu gökyüzü ile birleştirip muazzam bir fotoğraf ortaya koyabilir.

Fotoğraf çekimlerinde en önemli şey ışıktır. Zaten fotoğraf makinesi de özünde ışığı yakalamaya çalışır. Makinenin ışığı nasıl yakalayacağı ise fotoğrafçının uzmanlık alanına girer.

Bir fotoğraf çekimi için kilometrelerce mesafeler gitmenize gerek yok. Zaten fotoğraf, kadraja sığdırdıklarınız değil midir? Bu sebeple kadrajın dışındakilerin pek de fazla önemi yoktur.

Başarılı bir fotoğrafçı elindeki her şeyi farklı şekillerde görebilir. Mesela birkaç tahta parçası, doğru bakış açısıyla çok güzel bir nesneye dönüşebilir.

Dediğimiz gibi, fotoğrafta ışık her şeydir. Işığı nereye tuttuğunuz, hangi şiddetle uyguladığınız, nasıl bir türde olduğu gibi pek çok faktör vardır. Bunlar; çekilen bir fotoğrafı tamamen değiştirebilir.

Kameranızı su geçirmez yapmanızı sağlayacak plastik kılıflar, bazı kaliteli fotoğrafların çıkmasını sağlayabilir.

Fotoğrafta kompozisyon kurmak için çok fazla bir şeye ihtiyacınız yok.

Çiçekler, fotoğraf çekimlerinde fazlasıyla kullanılır. Onu daha etkin bir şekilde kullanmak ise fotoğrafçının işidir.

Hava şartları her zaman istediğiniz gibi olmayabilir, bu durumlarda kendi şartlarınızı oluşturabilirsiniz.