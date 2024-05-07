Kalp atışlarımızı göğsümüzde hissetmek beklenendir ancak vücudumuzun başka yerlerinde de atışları hissetmek birçok kişiyi şaşırtabilir. Peki, kalp atışlarımızın kollarımızda, midemizde, başımızda ya da bileklerimizde hissedilmesinin ardında yatan bilimsel gerçekler nelerdir?

Bu hisler zararsız mıdır yoksa dikkate alınması gereken bir sağlık uyarısı mıdır? Bir anda geliyor ve bir süre sonra gidiyorsa tabii ki bunun da bazı sebepleri var ancak genel olarak korkmanıza gerek yok.

Vücudumuzun bu ilginç fenomenini daha iyi anladıktan sonra ne zaman bir sağlık kurumuna başvurmanız gerektiğini de öğrenmiş olacaksınız.

Tabii ki önce kalp atışının biraz detayına inelim.

Kalbin, vücutta kanı pompalayan bir organ olduğunu biliyoruz. Onun her atışında kan, tüm vücuda dağılıyor ve hayati organ ile dokuların ihtiyacı olan oksijenle ve besinler taşınıyor. Kalp atışlarını göğüs kafesinde hissetmemiz zaten oldukça normal çünkü kalbimiz bu bölgede yer alıyor.

Kalp atışları sırasında pompalanan kan ise arterlerdeki basıncı artırıyor. Bu basınç dalgaları da büyük arterler boyunca ilerlerken çeşitli vücut bölgelerinde hissedilebilir hâle geliyor. Örneğin bilek veya boyunda kalp atışı kolaylıkla hissedilebilir çünkü bu bölgelerde büyük arterler yüzeye daha yakın.

Kalp atışlarının diğer bölgelerde hissedilmesi, bazı fizyolojik ve psikolojik durumlar nedeniyle olabilir.

Stres veya heyecan anında salgılanan adrenalin hormonu, kalp atışını ve kan basıncını arttırır. Bu da vücuttaki basınç dalgalarının daha güçlü hissedilmesine yol açıyor. Kaygı, anksiyete ve panik atak gibi durumlarda ayrıca genellikle vücutlarımızın farklı bölümlerine daha fazla odaklanırız ve normalde göz ardı edilen bazı hisleri de daha yoğun şekilde algılayabiliriz.

Bazen de gözlerimizi kapattığımızda veya bir yere odaklandığımızda kalp atışlarımızı daha net hissederiz. Bu, duyusal girdilerin azalması ve içsel algılara daha fazla odaklanmamız sonucunda olur. Vücut, dışarıdan gelen bilgi akışı azaldığında içsel hisleri daha belirgin bir şekilde işleyebilir.

Kalp atışlarının başka yerlerde hissedilmesinin bir diğer nedeni de yansıyan ağrı olabilir.

Örneğin, belirli bir kalp hastalığı durumunda kalp atışları sırt, çene veya kollar gibi farklı bölgelerde ağrı veya sıkışma hissi şeklinde de algılanabilir. Vücudun ağrı sinyallerini farklı sinir yolları üzerinden iletebilmesiyle ilişkili olarak da kalp atışlarınızı başka bölgelerde hissedebilirsiniz.

Kalp yetmezliği, kalp kapakçığı bozuklukları, koroner arter hastalığı, yaklaşan kalp krizi kalp atışını başka yerde hissetmenin ciddi sebepleri arasında.

Kafein, nikotin ve alkol de bu hissi yaşamanıza neden olabilirken bazen de bazı hastalıkların habercisi niteliğindedir.

Hamilelik, kalp atışını özellikle karın bölgesinde hissetmenin nedenlerinden biri olabilir. Güçlü fiziksel aktivite, besin takviyeleri, bazı bitkisel ilaçlar, aşırı miktarda şeker alımı gibi durumlar da hissiyatı tetikleyebilir.

Ancak bu seçenekleri elediyseniz başka hastalıklar için de doktora başvurabilirsiniz. Tabii ki sadece kısa süreli kalp atışı, bir hastalık belirtisi olmayabilir.

Titreme, bayılma, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı, aşırı terleme, baş dönmesi göğüs ağrısı, sese duyarlılık, iştah kaybı veya uykusuzluk durumları varsa doktor kontrolünde fayda var.

Sonuç olarak vücudunuzun öncelikli doktoru sizsiniz. Eğer aktivite, kaygı ya da alkol gibi sebeplerden kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız yaşam tarzınızı değiştirmelisiniz. Sizin için önüne geçilemez bir durum ise de doktora başvurmalısınız.

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