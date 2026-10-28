Toyota’dan Ezber Bozan Hamle: Yeni Nesil Benzinli Motorlarını Rakiplerine Satacak!

Toyota, geliştirdiği yeni nesil benzinli ve hibrit motorları diğer üreticilere satarak 2032’ye kadar milyarlarca euro gelir hedefliyor.

Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla tamamen elektrikli araçlara yöneldiği bir dönemde, sıfırdan yeni bir içten yanmalı motor ailesi geliştirmek neredeyse imkânsız bir strateji olarak görülüyor. Çoğu üretici katı emisyon standartlarını yakalamak adına mevcut motorlarını güncellemekle yetinirken, Toyota alışılmışın tam tersi bir rota çiziyor. Şirket, hem yeni nesil içten yanmalı motorlar geliştiriyor hem de bu motorları diğer otomobil üreticilerine satarak milyarlarca dolarlık yeni bir gelir kapısı aralıyor.

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Automotive News’un aktardığı verilere göre Toyota, yeni nesil motor ve hibrit aktarma organları satışlarından 2032 yılına kadar yıllık yaklaşık 1,5 milyar euro (1,7 milyar dolar) gelir elde etmeyi planlıyor. Bu yıl için 500 milyon euroluk sipariş hedefleyen şirketin teslimatlara 2027 gibi erken bir tarihte başlaması bekleniyor.

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Yeni motorların muhtemel alıcıları kimler olabilir?

Toyota resmî olarak potansiyel müşterilerini açıklamasa da özellikle Japonya merkezli üreticilerle köklü ortaklıklara sahip. Daihatsu’nun tamamını elinde bulunduran dev üretici, Subaru’da %21,5, Mazda’da ise %5,1 oranında hisseye sahip. Bu stratejik bağlar, yarısından fazlasını Toyota, Lexus ve Daihatsu logolarının oluşturduğu yıllık yaklaşık 16 milyon araçlık devasa bir üretim ekosistemine doğrudan erişim anlamına geliyor.

Hâlihazırda Mazda CX-50 modeli Toyota’nın hibrit altyapısını kullanırken, Subaru da en son hibrit modellerinde Toyota üretimi elektrikli bileşenlere yer veriyor. Benzer şekilde Suzuki de çeşitli Toyota motorlarından faydalanıyor. Yine de her ortağın doğrudan bu yeni motorlara geçmesi garanti değil. Örneğin Mazda, yeni nesil CX-5 için "Skyactiv-Z" adını verdiği kendi motorunu ve hibrit mimarisini geliştiriyor; Subaru ise %50 termal verimlilik hedeflediği geleneksel boxer motor tasarımına sadık kalmayı sürdürüyor.

Toyota, Mazda ve Subaru ittifakı

Ortakların bağımsız mühendislik hedefleri bulunsa da sıfırdan motor geliştirme maliyetlerinin tavan yaptığı bir çağda, bu yükü tek başına üstlenmek istemeyen markalar için Toyota’nın hazır çözümleri oldukça cazip bir finansal alternatif sunuyor. Toyota ise bu sayede Ar-Ge yatırımlarını çok daha geniş bir müşteri ağına yayarak maliyet avantajı elde ediyor. 2024 yılında ilk ipuçları paylaşılan bu yeni motor ailesi; 1.5 litrelik atmosferik, 1.5 litrelik turbo ve 2.0 litrelik turbo dört silindirli ünitelerden oluşuyor. Önceki nesillere kıyasla belirgin şekilde daha kompakt ve verimli olan bu motorlardan 1.5 turbo, geleneksel 2.5 litrelik atmosferik bir motorun gücünü vadederken; 2.0 litrelik turbo ise mevcut 2.4 turbo üniteye kıyasla daha yüksek güç ve daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor.

Toyota, içten yanmalı motorlar ile elektrikli sistemleri birbirinin zıddı olarak değil, tamamlayıcısı olarak konumlandırıyor. Yeni motor ailesi, hibrit sistemlerle tam entegre çalışacak şekilde tasarlanırken, 2.0 litrelik turbo motor hem hibrit altyapılarda hem de tek başına saf benzinli olarak görev yapabilecek esneklikte geliştiriliyor. Kompakt boyutları ise motorların farklı araç platformlarına ve çoklu güç mimarilerine kolayca uyarlanabilmesini sağlıyor. Öte yandan, GR GT için geliştirilen çift turbolu 4.0 litrelik V8 canavarın harici müşteri satış planlarında yer almadığı belirtiliyor. Bu özel ünitenin gelecekte bir Lexus veya tepe model Century ailesinde kendine yer bulması çok daha olası görünüyor.