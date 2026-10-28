GTA 6'nın İndirme Boyutu Belli Oldu!

GTA 6'nın çok merak edilen boyutu belli oldu. Kaç GB'lık depoalama alanı gerekecek?

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6 için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Oyun, 19 Kasım 2026 tarihinde resmen yayımlanacak. Her geçen gün de GTA 6 hakkında yepyeni bilgilerin geldiğini görüyoruz. Şimdi ise en çok merak edilen konulardan biri hakkında detaylar paylaşıldı.

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Sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan PlayStation Game Size hesabı, GTA 6’nın çok merak edilen toplam indirme boyutunun bizlerle buluşturdu. Ayrıca paylaşımında ön yükleme hakkında da bilgi verdi.

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210 GB boyutta olacak

PlayStation Game Size’ın aktardığına göre GTA 6, 210 GB seviyesinde bir indirme boyutunda konsollar için piyasaya sürülecek. Bu da o uzun süredir dolaşan 600-700 GB iddialarının tahmin edildiği gibi asılsız olduğunu gösteriyor. 210 GB’lık boyutun ham taban dosya boyutu göz önüne alındığında oyun dünyasında bugüne kadar geliştirilmiş en büyük yapımlardan biri hâline getirdiğini de belirtmeden geçmemek gerek.

Kaynaktaki bilgilere göre, GTA 6 için ön yükleme sürecinin 12 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla başlayacak. Bu tarihle birlikte oyunseverler, cihazlarına 210 GB’lık GTA 6’yı önden indirebilecekler.