Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Kamboçya, uzun yıllar siyasi karışıklarla uğraştıktan sonra bugün daha huzurlu bir ülke haline geldi. Ülkenin doğal ve tarihî güzelliklerinin yanı sıra kültürel olarak da ilgi çeken pek çok geleneği var. Bu nedenle Kamboçya hakkındaki ilginç bilgiler epey şaşırtıcı detaylarla dolu.

Güneydoğu Asya’da kendi hâlinde yaşayıp giden ülkelerden biri olarak bildiğimiz Kamboçya, aslında uzun yıllar pek çok siyasi karmaşanın içinde yer aldı ve hatta bir iç savaş yaşadı. Tüm bu karmaşadan alnının akıyla çıkan ülke, bugün her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan bir yer haline geldi. Kamboçya, ziyaretçilerine sayısız tarihî ve coğrafi güzellik sunuyor.

Elbette Kamboçya’ya gittiğiniz zaman sadece etrafa bakmıyorsunuz aynı zamanda benzersiz bir deneyim yaşıyorsunuz. Çünkü ülkenin yüzlerce yıl öncesine dayanan ve zaman içinde de gelişen son derece ilginç bir kültürü var. İşte tüm bunlar birleştiği zaman Kamboçya hakkındaki ilginç bilgiler de bir o kadar hayret verici hale geliyor.

Kamboçya hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler:

Kamboçya’nın kuruluşu bin yıldan eskiye dayanıyor.

Dünyanın en büyük dinî merkezlerinden birine sahip.

Kamboçya bayrağı, dünyada benzeri zor görülen bayraklardan bir tanesi.

Dünyanın en büyük tatlı su göllerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Kamboçya’da tek bir McDonald's restoranı bile yok.

Kamboçya yeni yıla nisan ayında giriyor.

Mideniz sağlam değilse Kamboçya yemekleri biraz rahatsız edici olabilir.

Tuk tuk? Kim o? Kamboçya yolları…

Kamboçya’nın kuruluşu bin yıldan eskiye dayanıyor:

II. Jayavarman, 802 yılında bölgedeki prenslikleri birleştirerek bir krallık kurdu ve tarihe Kmer İmparatorluğu olarak geçen bu devlet 600 yıl boyunca ayakta kaldı. 15. yüzyılda başlayan isyanlar sonucu imparatorluk dağıldı ve en sonunda burası 1863 yılında Fransız sömürgesi haline geldi.

Yıllar süren mücadele sonucu 1953 yılında Kamboçya bağımsız oldu ancak 1967 yılında kanlı bir iç savaş başladı. On yıllar boyunca başka devletlerin de katıldığı çatışmalar yaşandı ve ülke tam bir kan gölüne döndü. 1990’lı yılların sonunda biraz olsun istiktara kavuşan ülke bugün bile patlamaya hazır bir bomba gibi.

Dünyanın en büyük dinî merkezlerinden birine sahip:

Kamboçya’nın resmî dini Theravada Budizm olsa da ülkede Hinduizm başta olmak üzere pek çok farklı inanca ait yapılar var. Bunlar arasında en önemlisi, dünyanın da en büyük dini merkezlerinden biri olan Angkor Vat’tır. Angkor Vat bir yapı değil, koca bir dinî merkezdir.

400 dönümlük alan üzerinde yaklaşık 2 milyon metrekare alan kaplayan Angkot Vat merkezinin 12. yüzyılda Kral II. Suryavarman tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. Hindu tanrılarının yaşadığı yer inancı ile yapılmış olsa bile daha sonra burası bir Budist tapınağına dönüştürülmüştür. Bu dev alanda keşfedilenlerin yanı sıra keşfedilmemiş olan tapınaklar da mevcut.

Kamboçya bayrağı, dünyada benzeri zor görülen bayraklardan bir tanesi:

Kamboçya’nın bağımsızlığını temsil eden resmî bayrağı ilk kez 1948 yılında tasarlandı ve son değişikliklerle beraber 1993 yılında bugünkü halini aldı. Mavi ve kırmızı renklerden oluşan bayrak biraz da olsa Fransa bayrağını çağrıştırıyor. Onu benzersiz kılan ise üzerinde bulunan Angkot Vat simgesidir. Kamboçya’nın en önemli simgelerinden olan Angkot Vat yapısını taşıyan bayrak, aynı zamanda dünyada üzerinde bina simgesi bulunan az sayıdaki ülke bayrağından bir tanesidir.

Dünyanın en büyük tatlı su göllerinden birine ev sahipliği yapıyor:

Eğer Kamboçya’ya bir gezi yapacaksanız rotanızdaki ilk duraklardan biri mutlaka Tonlé Sap Gölü olacaktır. Çünkü ülkenin kuzeybatısında bulunan ve Mekong Nehri’ne bağlı olan bu göl, Güneydoğu Asya’nın en büyük tatlı su gölüdür. 2700 kilometrekare yüzey alanına sahip olan Tonlé Sap Gölü, o kadar yüksek bir biyoçeşitliliğe sahiptir ki 1997 yılında UNESCO tarafından Biyosfer Rezervi olarak tanımlanmıştır. Maalesef küresel iklim değişikliği Tonlé Sap Gölü’nü de tehdit ediyor.

Kamboçya’da tek bir McDonald's restoranı bile yok:

Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden bir tanesi olan McDonald's, dünyanın neredeyse her yerinde bir şube açıyor olsa bile birkaç ülkede henüz tek bir restoran bile açmadı; bunlardan biri de Kamboçya. Kamboçya uzun yıllar komünizm ile yönetildiği için bu tür kapitalist markalar ülke pazarına giriş yapmadı. Bu durum değiştikten sonra ülkede KFC, Burger King, Pizza Hut gibi fast food zincirleri açıldı ama McDonald's hala yok. McDonald's yıllardır Kamboçya’da da bir şube açacağını söylüyor ama bir girişim yok. Bu durumun nedeni olarak artık halkın alıştığı diğer firmalarla rekabet etmekten kaçındığı söyleniyor. Tabii resmî bir açıklama yok.

Kamboçya yeni yıla nisan ayında giriyor:

Kamboçya’nın resmî dili olan Kmer dilinde Choul Chnam Thmey demek, yeni yıla girmek anlamına kullanılıyor. Bildiğimiz yılbaşı aslında ama biraz farklı çünkü Kamboçyalılar yeni yıla nisan ayında giriyorlar. Bunun nedeni, aslında hasat mevsimini kutluyor olmaları.

Ülkede yeni yıl kutlamaları üç gün sürüyor ve herkes tatil yapıyor. Kamboçya’daki düğünler de üç gün sürüyor ve kesintisiz partiler yapılıyor. Yılbaşı eğlencesi daha çok dinî törenlerden oluşuyor ama yine de eğlenceli. Doğum günleri ise ülkede pek kutlanmıyor.

Mideniz sağlam değilse Kamboçya yemekleri biraz rahatsız edici olabilir:

Aslında bu çok da ilginç bir bilgi değil, sonuçta Kamboçya Güneydoğu Asya’da yer alıyor ve yemeklerini az çok tahmin edebiliyoruz. Kamboçyalıların yerel menülerinde cırcır böceklerinin, karıncaların ve tarantulaların ayrı bir yeri var. Tabii çoğunlukla balık, sebze ve pirinçten yapılan yemekler yiyorlar ama sokak tezgahlarında nar gibi kızarmış böceklerin olduğu şişler görebilirsiniz. Mideniz sağlam değilse pek bulaşmayın deriz.

Tuk tuk? Kim o? Kamboçya yolları…

Kamboçya’da bir yerden bir yere gitmek için kullanabileceğiniz en hızlı araç tuk tuk adı verilen motosikletlerdir. Pek çok Asya ülkesinde olduğu gibi Kamboçya’da da yollar yetersiz ve trafik kuralları pek önemsenmiyor. Bu nedenle otomobil ya da otobüs gibi araçlar yerine tuk tuk araçlar tercih ediliyor. Kendiniz kullanmak isterseniz kiralamanız mümkün ama bunun yerine her sokak başında bir tanesini görebileceğiniz tuk tuk taksileri de kullanabilirsiniz.

Yıllarca süren iç savaşın ardından günümüzde her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kamboçya hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz ilginç bilgilerden bahsettik. Böcek yeme olayını saymazsak nisanda gidip yeni yıl kutlamak fena olmaz gibi.