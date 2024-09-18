Günün büyük bir bölümünde birçoğumuz dik durmakta sorun yaşıyoruz, kabul edelim. Hatta bazen kambur durmak gerçekten de daha rahat bile hissettiriyor. İyi ama neden?

Omurga sağlığımız için oldukça kötü olan kambur duruş madem kötü etkilere sahip, öyleyse neden bu kadar konforlu hissettirebiliyor?

Cevabı tahmin ettiğiniz gibi mi gelin bakalım!

Kamburluk, özellikle bilgisayar ya da telefonda çok vakit geçirenlerde sık görülüyor.

Bu duruş bozukluğu, istemeden de olsa yaptığımız bir şey. Ancak vücudumuz zaman zaman rahatlamak için istemsizce bu pozisyona geçiyor. Çevremizden de genelde böyle anlarda “dik dur!” uyarısı alıyoruz. Peki, neden kambur durmak daha iyi hissettiriyor?

Elbette tahmin edildiği gibi kambur oturmak, kasların gevşemesine ve gerginliğin azalmasına yardımcı oluyor. Yorulmuş kaslarımız, bu pozisyonda âdeta dinlenme fırsatı buluyor da diyebiliriz. Omurganın doğal eğriliği kambur bir pozisyonda olduğunda kan dolaşımını iyileştiriyor ve bel üzerindeki baskıyı azaltıyor.

Uzmanlara göre insanlar, kambur otururken daha rahatlamış hissediyor.

Hepimiz gün boyu ayakta kalma veya uzun süre masa başında çalışma gibi aktivitelerden dolayı, omurga ve merkez kasları üzerindeki gerilmeden kurtulmak için kambur durma eğilimi gösteriyoruz. Kambur oturmak, kısa süreli rahatlama sağlasa da uzun vadede sağlığa zararlı olabiliyor. Bu pozisyonda uzun süre kalmak, omurganın hizasının bozulmasına, merkez kaslarının zayıflamasına ve kronik ağrılara sebep oluyor.

Omurga hizası bozulduğunda, bazı kas grupları daha fazla ağırlık taşıyarak gerilim ve ağrıya yol açıyor. Ayrıca kambur oturmak, iç organlar üzerinde baskıya, sindirim problemlerine, dolaşım sorunlarına ve solunum güçlüklerine yol açabiliyor.

Kasları serbest bırakıp rahatlamalarını sağladığımız için kambur duruş, daha rahat hissettirse de siz siz olun, kendinize ara ara dik durmak gerektiğini hatırlatın!

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