Türkiye'de hizmet vermekte olan tüm kamu bankaları, "TAM" isimli yeni bir ATM sistemine geçiş yaptı. Ortak olarak çalışacak ATM'ler, masraf ve komisyon ücreti almayacaklar.

Bugün VakıfBank Genel Müdürlük binasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar gibi üst düzey yöneticilerin katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, aslında tüm vatandaşları ilgilendiren "TAM" (Türkiye'nin ATM Merkezi) isimli bir proje duyuruldu.

TAM projesi ile Türkiye'de hizmet vermekte olan kamu bankalarının tamamı, ortak bir ATM'ye geçiş yaptılar. Hâlihazırda 5.600 TAM ATM'sini kullanıma sunan bankalar, çok yakında bu sayısı 19 bin seviyesine çıkaracaklar.

Ülkedeki tüm ATM'lerin yüzde 36'sı, TAM'a dönüşecek

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT iş birliğinde hayata geçirilen TAM projesi kapsamında dönüşecek ATM'ler, ülkemizdeki tüm ATM'lerin yüzde 36'sına denk gelecek. Burada yapılan işlemler ise Türkiye'de gerçekleştirilen tüm ATM işlemlerinin yüzde 40'ını kapsayacak.

TAM ATM'lerinde masraf ve komisyon kesilmeyecek

Yapılan açıklamaya göre TAM ATM'leri, masraf ve komisyon ücretleri uygulamayacaklar. Hâl böyle olunca vatandaş, bankacılık işlemleri için ekstra ücretten kurtulmuş olacaklar. Öte yandan; TAM projesi ile bankaların maliyetlerinde de ciddi azalmalar yaşanacak. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, konuyla ilgili açıklamasında bu projenin daha da genişleyeceğini düşündüklerini, başka bankaların da TAM kapsamına girebileceğini söyledi.