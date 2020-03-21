Kamuya Açık USB Şarj Noktalarını Neden Kullanmamalısınız?

IBM, 2018 yılından bu yana kamuya açık ya da ücretsiz USB şarj noktalarının kullanımından kaynaklı 566 milyon veri hırsızlığı vakası olduğunu açıkladı. USB şarj noktalarında telefonunuzu şarj etmeniz, verilerinizin ele geçirilmesine neden olabilir.

IBM'in açıkladığı verilere göre 2018 yılından bu yana kamuya açık telefon şarj etme noktalarında 566 milyon veri hırsızlığı tespit edildi. Bilindiği üzere ABD'de bazı bölge savcıları, seyahat eden kişilere kamuya açık USB şarjlarından ve ücretsiz şarj aletlerinden uzak durmaları uyarısında bulunmuştu.

Siber güvenlik hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda çünkü paramızı, belgelerimizi ve kişisel bilgilerimizi akıllı telefonlarımızda saklıyoruz. Seyahat eden birçok kişi, havaalanlarında telefon şarj edilen bir yer bulabileceklerini bilir ancak burada geçireceğiniz birkaç dakika bile tüm hayatınızı altüst etmeye yetebilir. Bu noktalardaki hack saldırıları o kadar yaygın ki buna 'juice jacking' olarak özel bir ismi bile verilmiş.

USB kullanımı tehlike barındırıyor:

IBM X-Force Red'in Global Yöneticisi Charles Henderson, siber suçluların USB kablolarını modifiye edip kullanıcıların telefonlarına kötü amaçlı yazılımlar yüklediklerini ya da kullanıcılardan habersiz bilgilerini ele geçirdiklerini söyledi. Henderson, bundan kaçınmak için şöyle bir örnek de veriyor: "İç çamaşırı giymeyi unutursanız, başkalarının iç çamaşırını giymezsiniz"

Bunun için telefonunuzu ya bir prize takarak ya da taşınabilir powerbank kullanarak şarj etmenizde fayda var. USB'lerin yalnızca şarj etmek için değil, veri transferi için de kullanıldığını ve hackerların bundan yararlandığını bildiğimiz için prize takarak şarj etmenizin kişisel verilerinizi koruduğunu da aklınızda bulundurmanızda fayda var.

Bunun yanı sıra tanımadığınız insanların kablolarını ya da kamuya açık bir alanda başka biri tarafından bırakılmış kabloları kullanmayın. Bu kablolarda telefonlara kötü amaçlı yazılım transfer edebilen yongalar yer alabiliyor. Hackerlar, bundan kurtulmanızı sağlamak için sizden para istiyorlar.

Kamuya açık alanlardaki şarj noktaları genel olarak güvenlidir ancak hackerlar bazen ATM'lerin hacklenmesine benzer şekilde sahte USB şarj soketleri yerleştirirler. Şarj aletiniz yoksa ve powerbank cihazınız varsa önce bu cihazınızı şarj noktasına takın ve sonra telefonunuzu powerbank'e bağlayın. Bu sayede telefonunuzun şarj istasyonundaki soketle doğrudan bir bağlantısı olmayacaktır. Böylece veri transferi imkânsız hâle gelecektir.

Kamuya açık şarj noktalarında telefonunuzu şarj etmeniz kaçınılmazsa bunu da daha güvenli hâle getirmenin yolları var. Juice jacking'e karşı özel adaptörler, şark kablonuza takıldığında veri transferini engelleyebiliyor. Tabii ki bu yöntem, %100 garanti sunmuyor.