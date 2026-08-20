Kan Alma İşlemleri Yakında Robotlara Emanet Edilecek: Peki Ne Kadar Güvenilir?

FDA'in onayladığı Aletta adlı yeni robotik cihaz, gelişmiş sensörleriyle insan müdahalesini en aza indirerek kan alma sürecini otomatikleştiriyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, poliklinik ortamlarında kan alma sürecini otomatikleştirmeyi amaçlayan yeni bir tıbbi cihazı onayladı. Aletta adı verilen bu otonom robotik sistem, hastaların kolundan doğrudan kan alabilme yeteneğine sahip.

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Yakın kızılötesi ışık ve Doppler ultrason teknolojilerini kullanarak damarları hızlıca tespit eden cihaz, turnike uygulamadan iğne batırmaya, kullanılmış iğneyi güvenli şekilde atmaktan hastaya yara bandı yapıştırmaya kadar tüm süreci tek başına yönetebiliyor.

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Personel yetersizliğine robotik çözüm

Aletta'nın kullanımı sırasında süreci başlatacak ve cihazı denetleyecek eğitimli bir kan alma uzmanının ortamda bulunması gerekiyor ancak geliştirilen sistem sayesinde tek bir uzman aynı anda üç Aletta robotunu birden takip edebiliyor. FDA Cihazlar ve Radyolojik Sağlık Merkezi Direktörü Michelle Tarver, kan almanın ABD'de en sık uygulanan tıbbi işlemlerden biri olduğunu, fakat uzman personel eksikliği nedeniyle hastaların sıkça gecikmeler yaşadığını belirtti.

Cihazın onayı, insan uzmanlarla benzer veya daha yüksek başarı oranlarına ulaştığını gösteren klinik verilere dayanarak verildi. FDA onayı alınmış olsa da robotik sistemin muayenehanelerde ve hastanelerde tam olarak ne zaman kullanılmaya başlanacağı henüz netlik kazanmış değil.

Peki siz hastanede kan vermeniz gerektiğinde bir robota güvenir miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.