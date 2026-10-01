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Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

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KGM SsangYong, Ekim 2026 dönemi için geçerli tavsiye edilen perakende fiyat listesini yayımladı. Listede elektrikli SUV ve pick-up modellerinin yanı sıra benzinli SUV ve dizel pick-up seçenekleri de yer alıyor.

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Ekim 2026 listesinde Torres EVX, Musso EV, Torres, Actyon, Yeni Musso Grand, Musso Grand ve Korando bulunuyor.

Bu içerikte KGM SsangYong'un Ekim 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi
Torres EVX 4x2 Elektrikli
Musso EV 4x2 Elektrikli
TORRES 1.5 Turbo Benzinli
KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A +3

KGM SsangYong fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Musso Grand 2.075.812 TL -
Musso Grand 2.804.753 TL -
Korando 2.385.582 TL -
Musso EV 2.461.003 TL -
Torres EVX 2.487.420 TL -
Torres 2.793.872 TL -
Actyon 3.710.582 TL -

Torres EVX fiyatları - Ekim 2026

Torres EVX 4x2 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Turbo Benzinli 4x2 1.5 GDI (2025) 2.793.872 TL -
Turbo Benzinli 4x4 1.5 GDI (2025) 2.958.870 TL -
Turbo Benzinli 4x2 1.5 GDI (2026) 2.945.582 TL -

Torres EVX, KGM SsangYong’un turbo benzinli seçenekleriyle fiyat listesinde yer alıyor. 4x2 ve 4x4 yapılarıyla paylaşılan modeller, markanın güncel ürün gamındaki önemli seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor.

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Musso EV fiyatları - Ekim 2026

Musso EV 4x2 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 4x2 Uzaktan Erişim (2026) 2.461.003 TL -

Musso EV, elektrikli pick-up gövde tipini 4x2 aktarma sistemiyle bir araya getiriyor. KGM'nin Ekim 2026 fiyat listesinde 2026 model yılı Uzaktan Erişim versiyonu bulunuyor.

Torres fiyatları - Ekim 2026

TORRES 1.5 Turbo Benzinli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) 2.795.582 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) 2.960.582 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2026) 2.945.582 TL -

Torres, KGM SsangYong’un benzinli SUV ürün gamında yer alan modellerinden biri olarak listeleniyor. 1.5 GDI Turbo motorla sunulan modelde 4x2 ve 4x4 seçenekleri bulunuyor.

Actyon fiyatları - Ekim 2026

KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T Panoramik Cam Tavan (2026) 3.710.582 TL -

Actyon, KGM SsangYong'un SUV ürün gamında yer alan modellerden biri olarak listeleniyor. 1.5 GDI Turbo benzinli motor, 4x4 aktarma, otomatik şanzıman ve panoramik cam tavanla sunuluyor.

Yeni Musso Grand fiyatları - Ekim 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.2 Dizel D2.2 4x2 A/T (2026) 2.075.812 TL -

Yeni Musso Grand, KGM'nin Ekim 2026 fiyat listesinde ayrı bir seçenek olarak yer alıyor. 2.2 litrelik dizel motorla sunulan model, D2.2 4x2 A/T versiyonuyla listeleniyor.

Musso Grand fiyatları - Ekim 2026

MUSSO GRAND 2.2 Dizel

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.2 Dizel D2.2 4x4 A/T Platinum Plus (2025 GSR) 2.804.753 TL -

KGM SsangYong Musso Grand, Ekim 2026 listesinde 2.2 litrelik dizel motor ve 4x4 otomatik şanzıman kombinasyonuyla yer alıyor.

Korando fiyatları - Ekim 2026

KORANDO 1.5 Turbo Benzinli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2026) 2.385.582 TL -

Korando, KGM SsangYong’un SUV sınıfındaki benzinli seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. 1.5 Turbo motor ve 4x2 otomatik şanzıman kombinasyonuyla paylaşılan model, kompakt SUV karakteri ve günlük kullanım odağıyla markanın ürün gamında yer buluyor.

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