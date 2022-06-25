Kanada'da On Binlerce Yıllık Mamut Keşfedildi!

Kanada'da bulunan araştırmacılar, on binlerce yıllık mumyalanmış yünlü yavru mamut keşfettiklerini açıkladı. Bu hayvanın, Kuzey Amerika'da şu ana bulunan en iyi korunmuş mamut olduğu aktarıldı.

Dünya üzerinde hız kesmeden devam eden araştırmalar, gezegenimizde yaşamış canlılar ile yeni bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Yakın zamanda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, milyonlarca yıllık olduğu belirtilen bazı fosillerin insanların evrimi ile ilgili bilgileri ortaya çıkardığını göstermiştik.

Şimdi ise bir zamanlar dünyada oldukça yaygın bulunan bir tür ile ilgili yeni bir keşif yapıldı. Kanada, Yukon’un Tr’ondëk Hwëch isimli bölgesinde binlerce yıllık bir mamut kalıntısına ulaşıldığı açıklandı. Bölgedeki araştırmacılar, hayvanın binlerce yıldır bozulmadan korunduğunu ifade etti.

30.000 yıldan daha önce yaşamış yavru mamut bulundu

Yukon yönetimi tarafından cuma günü yapılan açıklamalarda, altın madeni olan bölgede mumyalanmış bir yünlü yavru mamut bulunduğu ifade edildi. Keşfin bu haftanın başlarında gerçekleştiğini belirten yetkililer, hayvanın Kuzey Amerika’da bugüne kadar bulunan en eksiksiz ve en iyi korunmuş mamut olduğunu ifade etti.

Calgary Üniversitesi’nden ve Yukon Jeolojik Araştırmaları’ndan jeologlar, mamutun 30.000 yıldan daha fazla bir süre önce yaşadığını ve buzul çağında ölüp donduğunu aktardı. Bir paleontolog olan Grant Zazula da gerçek yünlü bir mamutla karşılaşmanın hayali olduğunu ve bu hayvan hakkında bilgi edinmekten heyecan duyduğunu aktararak buzul çağından kalma mumyalanmış kalıntıların oldukça nadir olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, öldüğünde bir aylık olduğu belirtilen hayvana ‘büyük bebek hayvan’ anlamına gelen ‘Nun cho ga’ ismini verdi. Ayrıca, henüz tam olarak sertleşmemiş tırnaklara sahip olan mamutun, 140 santimetre uzunluğunda bir dişi olduğu da gelen açıklamalar arasında yer aldı.