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Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

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Bilgisayarlarıyla tanıdığımız Acer, şimdi de akıllı telefon tanıttı. Sospiro A70 ismiyle gelen telefonun arkasında ikinci bir ekran var.

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Acer, bilgisayarlarıyla tanıdığımız bir marka olsa da farklı kategorilerden ürünlerle de karşımıza çıkıyor. Şimdi ise şirket, bir akıllı telefon tanıttı. Latin Amerika’ya yönelik tanıtılan bu model, Sospiro A70 olarak geliyor.

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Acer Sospiro A70 modeli, şirketin birkaç ay önce duyurduğu Sospiro A15 modeline benzer tasarım çizgisine sahip bir telefon. En dikkat çeken özelliği ise arkasında minik bir ekrana sahip olması. 165,95 x 77,1 x 8,35 mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında olduğunu ve IP64 toza ve suya dayanıklılıkla geldiğini de belirtelim.

İçerikten Görseller

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!
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Acer Sospiro A70 neler sunuyor?

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Ekran 6,67 inç, 720x1600 piksel, 120 Hz, IPS
İşlemci Unisoc T8200
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 64 MB
Ön kamera 16 MP
Batarya 5000 mAh
İşletim sistemi Android 16

Cihazın ön tarafında 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve damla çentik sunan 6,67 inçlik bir IPS ekran yer alıyor. Arkada ise 1,88 inç büyüklüğündeki ikinci bir ekran mevcut. 240 x 284 piksel çözünürlüğe sahip TFT panelli bu minik ekran, kullanıcıların ana kamerayla selfie yaparken kadrajı ve görünümlerini anlık olarak önizlemelerine olanak tanıyor.

Telefonun donanım altyapısında 5G bağlantı desteğini beraberinde getiren Unisoc T8200 çipseti yer alıyor. Ona 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Kamera tarafında yapay zekâ (AI) sensörü ve LED flaş ile desteklenmiş 64 megapiksellik bir arka kamera görüyoruz. Önde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası var. 5000 mAh batarya ve Android 16 işletim sistemine sahip Sospiro A70’in fiyatı henüz açıklanmadı.

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Akıllı Telefon

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