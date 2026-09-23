Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Beyin Taramaları Uzun COVID'in Yorgunluk ve Zihinsel Bulanıklık Nedenini Ortaya Çıkardı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeni beyin taramaları, uzun COVID hastalarındaki yorgunluk ve zihinsel bulanıklığın dopamin sistemindeki nöron hasarından kaynaklandığını gösteriyor.

Beyin Taramaları Uzun COVID'in Yorgunluk ve Zihinsel Bulanıklık Nedenini Ortaya Çıkardı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen uzun COVID (long COVID) vakalarında sıkça görülen kronik yorgunluk, motivasyon kaybı ve zihinsel bulanıklığın arkasındaki biyolojik mekanizma belirginleşiyor.

Kanada Bağımlılık ve Ruh Sağlığı Merkezi (CAMH) araştırmacıları önderliğinde yürütülen yeni bir beyin görüntüleme çalışması, uzun COVID’in beyindeki dopamin salgılayan nöronlara zarar verdiğine dair bugüne kadarki en güçlü kanıtları sundu. eBioMedicine dergisinde yayımlanan bulgular, virüsün beyindeki etkilerini açıklarken yeni tedavi yöntemlerinin de önünü açıyor.

İçerikten Görseller

Beyin Taramaları Uzun COVID'in Yorgunluk ve Zihinsel Bulanıklık Nedenini Ortaya Çıkardı
2
2

Dopamin sisteminde hasara yol açıyor

2

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Araştırmacılar, pozitron emisyon tomografisi (PET) taramaları kullanarak uzun COVID hastalarının beyinlerindeki dopamin nöronlarının durumunu inceledi ve sağlıklı bireylerle karşılaştırdı. Çalışma sonucunda, beynin motivasyon, hareket ve düşünme süreçlerini düzenleyen "striatum" bölgesinde dopamin sinir uçlarının yoğunluğunda belirgin bir düşüş tespit edildi.

Dopamin sistemindeki bu kayıp, hastaların yaşadığı farklı semptomlarla da doğrudan eşleşti:

  • Ventral striatum bölgesindeki düşüş, yüksek motivasyon kaybı ile,
  • Dorsal putamen bölgesindeki azalma, fiziksel hareketlerde yavaşlama ile,
  • Kaudat putamen bölgesindeki kayıp ise hafıza ve hatırlama güçlükleriyle ilişkilendirildi.

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Jeffrey Meyer, elde edilen bulguların uzun COVID’in en azından kısmen beynin dopamin sistemindeki bir bozukluktan kaynaklandığını net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Beyin iltihabından nöron hasarına

2

Yeni araştırma, aynı ekibin daha önce gerçekleştirdiği ve uzun COVID hastalarında yüksek düzeyde beyin iltihabı (inflamasyon) tespit ettiği çalışmanın üzerine inşa edildi. İltihaplanmanın özellikle dopamin nöronlarının yoğun olduğu alanlarda kümelendiği görülmüştü. Son çalışma ise bu iltihabın hücresel düzeyde dopamin nöronlarına zarar verdiğini doğruladı.

Süregelen beyin iltihabı ile dopamin sistemi hasarı arasındaki bu doğrudan bağ, uzun COVID hastalarının biyolojik olarak yaşadığı yıkımı açıklığa kavuştururken hastalar için de önemli bir doğrulama niteliği taşıyor.

Bugüne kadar yapılan araştırmaların büyük bölümü bağışıklık sistemi ve iltihaplanmaya odaklanırken, doğrudan dopamin nöronlarını hedef alan klinik çalışmalar oldukça sınırlı kalmıştı. Bu bulgular ışığında araştırmacılar, dopamin fonksiyonunu artıran veya dopamin metabolizmasını düzenleyen mevcut ilaçların uzun COVID tedavisinde kullanılabileceğini öngörüyor. Araştırma ekibi, dopamin aktivitesini düzenleyerek hafıza, motivasyon ve yorgunluk belirtilerini iyileştirmeyi hedefleyen yeni bir klinik deney sürecini önümüzdeki aylarda başlatmayı planlıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

Yeni Hyundai Tucson Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Yeni Hyundai Tucson Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com