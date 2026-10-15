200 Bin Kilometreden Sonra Bile Alınabilecek En Sağlam Dizel-Benzinli Motorlar

İkinci el otomobil alırken 200 bin kilometreyi geçmiş araçlardan uzak durmak mı gerekir? Aslında hayır! Bazı motorlar, bakımları düzenli yapıldığı sürece bu kilometrelerde bile uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.

Aslında önemli olan sadece kilometre değeri değil, motorun sağlamlığı ve aracın bakım geçmişi. Çünkü doğru motoru seçmek, yüksek kilometreli bir otomobilin masraf çıkarma riskini azaltabiliyor.

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Peki 200 bin kilometreden sonra bile tercih edilebilecek en sağlam benzinli ve dizel motorlar hangileri? İşte kilometreleri deviren sağlam motorlar...

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1.9 TDI (Volkswagen Grubu)

Yüksek kilometreye dayanıklı dizel denildiğinde ilk akla gelen Volkswagen'in 1.9 TDI motoru oluyor. Golf, Bora ve Passat gibi modellerde karşımıza çıkan bu motor, yıllar geçse de sağlam mekanik yapısıyla kendini kanıtlamış durumda. Yedek parça bulma kolaylığından dolayı da oldukça iyi bir seçenek.

Ancak bu motoru taşıyan araçlar çok yaşlı olduğu için mutlaka turbo, yakıt sistemi ve triger bakımı kontrol edilmeli.

1.3 MultiJet (Fiat)

Fiat'ın 1.3 MultiJet motoru, Linea, Punto, Fiorino ve Doblo gibi modeller sayesinde oldukça yaygın. Düşük yakıt tüketimi, parça erişiminin kolaylığı ve geniş servis ağı, bu motoru yüksek kilometreli ikinci el otomobillerin değerlilerinden biri haline getiriyor.

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Bu motorda özellikle zincirli triger sisteminin bakım gerektirmediğini düşünmemek gerek. Eğer aracın yağ bakımları aksatılmışsa zincir ve gergi sorunları görülebiliyor.

1.5 dCi (Renault ve Dacia)

Renault Clio, Megane, Symbol ve Dacia modellerinin belirli versiyonlarında kullanılan 1.5 dCi, en bilindik dizel motor ailelerinden biri. Yakıt ekonomisi, yaygın servis ağı ve parça erişimi sayesinde yüksek kilometreli araç arayanlar için mantıklı seçenekler arasında yerini alıyor. Bu motorda özellikle yağ bakım geçmişi, turbo ve enjektörlerin durumu araştırılmalı. Triger kayışının değişim zamanı da belgelerden mutlaka kontrol edilmeli.

1.6 CRDi (Hyundai ve Kia)

Hyundai ve Kia'nın 1.6 CRDi motoru, özellikle i30 ve Ceed gibi modellerde karşılaşabileceğimiz, yakıt ekonomisiyle dayanıklılığı bir arada sunan dizel ünitelerden biri. Bazı SUV modellerinin belirli yıllardaki versiyonlarında da kullanılan bu motor, düzenli bakım gördüğünde yüksek kilometrelerde değerlendirilebiliyor.

2.4 D5 (Volvo)

Volvo'nun tamamen kendi geliştirdiği 5 silindirli alüminyum bloklu D5 motor, ekstra silindirin getirdiği mükemmel yük dağılımı sayesinde iç mekanik parçalarda titreşim kaynaklı aşınmayı minimuma indiriyor. S60, S80, V70 ve XC70 gibi modellerin yanı sıra bazı XC90 versiyonlarında da kullanılan bu motor, özellikle uzun yolda yüksek kilometrelere ulaşabilen ünitelerden biri olarak biliniyor. Güçlü tork üretmesi, büyük ve ağır araçlarda da rahat bir sürüş sağlıyor.

Toyota 1.6 1ZR-FE

Toyota Corolla ve Auris'in bazı versiyonlarında kullanılan 1.6 1ZR-FE, atmosferik yapısı sayesinde yüksek kilometreli araçlarda değerlendirilebilecek benzinli motorlar arasında yer alıyor. Turbo kullanmaması ve nispeten sade mekanik yapısı, bakım ve arıza risklerini yönetmeyi de oldukça kolay hale getiriyor. Özellikle yüksek kilometrede yağ tüketimi, soğutma sistemi ve geçmiş hararet belirtileri mutlaka incelenmeli.

Renault 1.6 16V K4M

Renault'nun K4M kodlu 1.6 litrelik motoru, Clio, Megane ve Symbol gibi Türkiye'de yaygın modellerde kullanıldı. Atmosferik yapısı, ustaların motoru iyi tanıması ve yedek parça erişiminin kolay olması, bu motoru özellikle bütçesini korumak isteyen ikinci el alıcıları için cazip kılıyor.

Yüksek kilometreli bir K4M'de ateşleme bobinleri, krank sensörü ve soğutma sistemi kontrol edilmeli ve triger kayışının geçmişi öğrenilmeli.

Honda K20 / K24

Honda'nın K serisi motorları, dayanıklı mekanik yapılarıyla öne çıkıyor. Farklı Honda modellerinde kullanılan 2.0 litrelik K20 ve 2.4 litrelik K24 motorlar, düzgün kullanıldıklarında yüksek kilometreleri görebilen benzinli üniteler arasında.

Ancak bu motora sahip araçların kullanım geçmişi önem taşıyor. Çünkü yüksek devirli kullanım, performans amaçlı değişiklikler ve aksatılmış bakımlar motorun ömrünü kısaltabiliyor.

Toyota 1.5 1NZ-FE

Küçük hacimli bir motorla listemize devam ediyoruz. Yaris başta olmak üzere birçok Toyota modelinde kullanılan bu 1.5 litrelik atmosferik motor, özellikle şehir içi kullanımda ekonomik ve sade yapısıyla dikkat çekiyor. Düzenli bakım görmüş örneklerde motorun mekanik dayanıklılığı oldukça iyi bir üne sahip. Ancak Türkiye'de 1.6 litrelik Corolla motoru kadar yaygın bir seçenek değil. Bu nedenle ikinci el ilanında yalnızca model adına bakmak yerine motor kodunu doğrulamak gerekiyor.

Mazda 2.0 Skyactiv-G

Mazda'nın 2.0 litrelik Skyactiv-G motoru, turbo kullanmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Mazda3, Mazda6 ve CX-5'in belirli versiyonlarında bulunan bu motor, performans ile yakıt verimliliğini dengeli biçimde sunmayı hedefliyor. Düzenli bakım ve doğru yağ kullanımıyla yüksek kilometrelerde değerlendirilebilecek seçeneklerden biri.