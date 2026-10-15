Samsung, Dünyanın En Küçük 256 TB SSD’sini Tanıttı

Samsung, Çin’de 400’den fazla katmana sahip V-NAND teknolojisini ve dünyanın en küçük 256 TB kapasiteli kurumsal SSD modelini sergiledi.

Çin’de Shenzhen’de düzenlenen Küresel Bellek İnovasyon Forumu kapsamında sahne alan Samsung, bellek ve depolama dünyasında kartları yeniden dağıtacak teknolojilerini tanıttı. Etkinlikte ana konuşmacı olarak yer alan Samsung Memory China CVP ve CTO’su Kevin Yoon, otonom ve çoklu ajanlı yapay zekÂ sistemlerine geçişin bellek mimarilerini kökten değiştirmeyi zorunlu kıldığını vurguladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Samsung bu dönüşüme yanıt olarak, GPU üzerindeki bellek yükünü hafifletmeyi hedefleyen iki yeni flagship kurumsal SSD modelini duyurdu. Biri dünyanın en küçük 256 TB SSD’si olmayı başarıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni teknolojiler neler sunuyor?

PCIe Gen6 arabirimini kullanan ve yüksek performans odaklı olarak gelen Samsung PM1763, bu yılın sonlarına doğru örneklenmeye başlaması planlanıyor. Ultra yoğun QLC yapısıyla dikkat çeken, 256 TB gibi devasa bir depolama kapasitesine ulaşarak dünyanın en küçük 256 TB kurumsal SSD'si ünvanını alanın ismi ise Samsung BM1773.

Ham silikon tarafında ise dikey bağlama teknolojisini kullanan V10 BV-NAND mimarisi sergilendi. 400’ün üzerinde istiflenmiş katmana ulaşan bu mimari, mevcut jenerasyona kıyasla bit yoğunluğunu yaklaşık %60 oranında artırıyor. Uç cihazlar için geliştirilen zNAND-O mimarisi ise işlem birimleriyle doğrudan UCIe arayüzü üzerinden paketlenerek, standart DRAM’e kıyasla 10 kat daha fazla bit yoğunluğu ve daha yüksek okuma verimliliği vaat ediyor. Samsung, bu teknolojileriyle GMIF2026’da "Üstün Yapay Zekâ Bellek ve Depolama Endüstrisi Liderliği Ödülü"nün de sahibi oldu.