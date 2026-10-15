Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Blueforce KM-03 USB Kablolu Klavye Mouse Set

Blueforce setin sayısal tuş takımına sahip Türkçe Q klavyesi özellikle ofis işlerinde rahatlık sağlıyor. Yanında gelen optik mouse sayesinde ise ayrıca fare aramanıza da gerek kalmıyor. USB kablo üzerinden bağlanan bu set, takıp kullanabileceğiniz bir yapıda. Yani ekstra özelliklerden ziyade “bağlayayım, işimi görsün” diyenler için gayet yeterli bir seçenek.

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2 Adet Örgü Hızlı Şarj Kablosu

Şarj kablosu sürekli kısa geliyor ya da birkaç ay içinde bağlantı noktasından yıpranıyorsa bu model tam da bu soruna odaklanıyor. 2 metre uzunluğuyla prizden uzakta olsanız bile yeterli gelebiliyor. Ayrıca örgü yapısı ve güçlendirilmiş bağlantı noktaları günlük kullanımda daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

Type-C to Type-C bağlantıya sahip kablo, 60W’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor; yani uyumlu telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlarınızı tek kabloyla şarj edebilirsiniz.

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UNI-T UT 12D Row Temassız AC Voltaj Test Cihazı

Elektrik işleriyle uğraşırken kabloya dokunmadan önce “burada elektrik var mı?” diye kontrol etmek istiyorsanız UNI-T UT12D oldukça kullanışlı bir ürün. Temassız şekilde AC voltajı algılayabilen cihaz, 24V-1000V ve 90V-1000V olmak üzere iki farklı hassasiyet moduyla çalışıyor.

Cihaz, gerilim tespit ettiğinde LED ışık ve sesli uyarıyla sizi bilgilendiriyor. Dahili ışığı da karanlık noktalarda işinizi kolaylaştırıyor. Üstelik kalem formundaki kompakt tasarımı sayesinde alet çantasında fazla yer kaplamıyor.

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Teknoloji Gelsin LED Işıklı Bilgisayar Hoparlörü

Yüksek netlikteki ses çıkışı ile müzik, film ve oyunlarda kullanabileceğiniz bu hoparlör; dizüstü bilgisayar ve masaüstü sistemlerle kolayca bağlantı kurabiliyor. Tekli hoparlörlere kıyasla daha zengin ve dengeli stereo ses deneyimi sunan bu model, RGB aydınlatmaya da sahip.

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Luti Concept Araba İçi Fileli Eşya Düzenleyici

Arabanızın bagajı birkaç eşya koyduktan sonra savaş alanına dönüyorsa bu organizer işleri biraz toparlayabilir. Ürünün geniş fileli bölmeleri sayesinde temizlik ürünlerinden araç aksesuarlarına kadar bagajda sürekli sağa sola savrulan şeyleri tek yerde tutabilirsiniz. Ürünü arka koltuk başlıklarına monte ederek kullanabilirsiniz.

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Jouis Dijital Alarmlı Saat

Saati öğrenmenizin yanı sıra alarm özelliğine de sahip olan Jouis saat, akıllı ışık sensörü sayesinde karanlıkta otomatik olarak ekran parlaklığını ayarlıyor. Ayrıca saat, ortam sıcaklığını da ölçüyor ve ekranda derece cinsinden gösteriyor. Son olarak bu ürün; gün, ay ve yıl bilgilerini de net bir şekilde görüntülüyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Black Deer Oyuncu Mouse Pad

Black Deer Pad'in yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan dikişli kenarları bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız listemizdeki bu önerimize göz atabilirsiniz.

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Bosch Su Terazisi

Evde bir şey monte ederken, raf yerleştirirken veya duvara bir şey asarken göz kararı yapmak istemiyorsanız size Bosch su terazisini önerebiliriz. Alüminyum gövdesiyle sağlam bir yapıya sahip olan bu model, düz veya kavisli yüzeylerde ölçüm imkanı tanıyor.

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Amber Dönüştürücü Adaptör

Yurt dışı seyahatlerinde, aldığınız ithal teknolojik ürünlerde veya farklı priz tiplerine sahip otellerde şarj krizi yaşamamak için bu adaptör tam bir kurtarıcı. Amerikan tipi fişleri İngiliz tipi prizlerle uyumlu hâle getiren adaptör, 16A ve 250V kapasitesiyle çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabiliyor.

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Classone WSL1500 Livorno Serisi Laptop Kılıfı

15.6' inç'e kadar laptoplarla uyumlu olan kılıf, su geçirmez dış yüzeyi sayesinde cihazınızı sıvılara karşı korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca kılıf, bavul askı aparatı ile seyahatlerinizde kullanım kolaylığı sağlıyor.

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