Bu mantarı gördüğünüzde aklınıza türlü türlü şey gelmesi muhtemel. Özellikle üzerindeki kanlar, oldukça korkutucu duruyor. Peki bu mantarın üzerinde neden “kan” olabilir?

Aslında pek çok isimle anılan bu mantarın türü hydnellum peckii.

Yüzeyine salgıladığı kırmızı sıvı da kendisini diğer mantarlardan ayıran en önemli özelliği.

Kanayan diş mantarı olarak bilinen bu tür, birçok isimle anılıyor.

"Şeytanın dişi" veya "çilek ve krema" gibi isimlere sahip olan mantar, üzerindeki bu kana benzeyen sıvıyı kendisi üretiyor. Oldukça ürkütücü duran bu sıvının dışarıdan müdahalesi ile herhangi bir ilgisi de yok.

Gövdesi, fazla nem saldığı “gutasyon” adı verilen bir işlem esnasında bu sıvıyı oluşturuyor. Bu sıvı ise genelde daha genç örneklerinde görünürken yüksek basınç nedeniyle şapka yüzeyinden dışarı çıkıyor.

Mantar olgunlaştıkça üzerindeki kırmızı damlacıklar da kayboluyor.

Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da, özellikle kozalaklı ağaçların altında, nemli ormanlık alanlarda yetişiyor. Ülkemizde ise Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha önce görülmüş. Zehirli olmamasına rağmen tadı aşırı acı olduğu için yenilebilen bir tür değil.

Yemek dışında daha çok tıpta kullanılıyor. Heparin’e benzer biyoaktiviteye sahip olduğu tanımlanan atromentin adı verilen bir antikoagülan içeren bu mantarda alzaymır hastalığında "amiloid öncü proteini işlemede rol oynayan" bir enzim olan prolil endopeptidazı inhibe etme yeteneği var.

Ayrıca lösemi gibi hastalıkların tedavisinde de umut verici olarak görülüyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: