Tren raylarının üzerinde mantar gibi görünen bu küçük çıkıntılar, sıradan bir yapı elemanı gibi görünse de aslında trenlerin güvenliği ve rayların korunması için hayati bir rol oynuyor. Peki, bu gizemli yapıların arkasındaki bilim ne?

Bir trenin geçişini izlerken raylar üzerinde küçük, mantar şeklinde çıkıntılar dikkatinizi çekmiştir. Peki, bunların ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?

Aslında bu küçük yapıların, trenler ve raylar için ne kadar önemli olduğunu öğrendiğinizde şaşıracaksınız!

Bu mantar benzeri yapılar aslında birer 'Ray Geciktiricisi'.

Bu yapılar, özellikle "Spring Frog" adı verilen bir tür ray geçiş sisteminde kullanılır. Bu sistemlerde, raylar trenlerin güvenliği ve sorunsuz geçişi için belirli bir şekilde hareket eder.

Geciktiriciler, rayların yerine geri dönmesini yavaşlatarak tren tekerlekleri ile ray arasındaki çarpışma sayısını azaltır. Bu sayede hem raylar hem de tren tekerlekleri daha az aşınır.

Peki, nasıl çalışıyorlar?

Ray geciktiriciler, özellikle ağır hizmet tipi ve tek etkili amortisörler olarak tasarlanmıştır. Bir tren, yan raylardan gelirken ray üzerindeki bu geciktiriciye çarptığında, geciktirici rayın geri dönmesini yavaşlatır ve trenin geçişine olanak tanır.

Ray geciktiriciler, hız kontrolünün gerekli olduğu her yerde kullanılabilir. Örneğin, trenlerin belirli bir hızda ilerlemesi gereken eğimli alanlarda veya tren bakım tesislerine yaklaşırken bu sistemler devreye girer.

Ayrıca geciktiriciler, tehlikeli yük taşıyan vagonların bulunduğu marşandiz sahalarında da kullanılır. Burada insan müdahalesi olmadan vagonların güvenli hızda kalmasını sağlarlar.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: