Telefonlar artık gün içinde kimsenin elinden düşmüyor. Peki gün içinde fazlasıyla haşır neşir olduğumuz bu teknolojik aleti dışarıdan gelebilecek darbelerden korumak için ne yapıyoruz?

Özellikle telefon tamiri, neredeyse yeni bir telefon bütçesini aşıyor. İşte böyle tatsız bir durumla karşılaşmamak adına doğru bir ekran koruyucu kullanmak, uzun vadede telefonunuzu korumaya yetecektir.

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"İyi de ekran koruyucu da birkaç hafta anca dayanıyor!" diyorsanız bu rehberi incelemenizi tavsiye ederiz. Çünkü en iyi ekran koruyucu markalarının yanında dikkat etmeniz gerekenleri de ele aldık.

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Ekran Koruyucuda Sertlik (9H), Kalınlık ve Oleofobik Kaplama Nasıl Okunur? - 2026

Neredeyse tüm ekran koruyucuların üzerinde 9H, 0,33 mm ve oleofobik kaplama gibi bazı ifadeler görmüşsünüzdür. Bunlar kulağa biraz teknik gelse de aslında günlük kullanımda doğrudan hissedilen özelliklerin meali. Gelin biraz daha detaylı inceleyelim.

9H Sertlik Değeri Gerçekte Neyi İfade Eder?

Ekran koruyucularda gördüğümüz 9H ifadesi, genellikle kalem sertliği testiyle ilişkilendirilen bir dayanıklılık değeri. ASTM D3363 standardında açıklanan test yönteminde farklı sertlikteki kalem uçları, kaplanmış yüzeye 45 derecelik açıyla uygulanıyor. Amaç, yüzeyde çizik veya hasar oluşturmadan dayanabilen en sert kalem ucunu belirlemek. 9H ise bu kalem sertliği ölçeğinin en üst basamaklarından biri.

9H yazan bir ekran koruyucunun hiçbir koşulda çizilmeyeceğini düşünmeyin. Bu değer, telefonunuzu anahtar, kum veya sert darbeler karşısında tamamen koruyacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla 9H ibaresini tek başına kalite göstergesi olarak değerlendirmek yerine diğer ürün özellikleriyle birlikte ele almak daha doğru.

0,33 mm ve 0,5 mm Kalınlık Dokunma Hassasiyetini Nasıl Etkiler?

Ekran koruyucularda 0,33 mm kalınlık oldukça sık karşılaştığımız bir değer. 0,5 mm modeller ise daha kalın bir koruma katmanı oluşturuyor. Ancak kalınlığın artması, dokunmatik hassasiyetinin mutlaka azalacağı anlamına gelmiyor. Burada camın üretim kalitesi, yapışkan tabakası ve telefonun ekranıyla uyumu da önemli. Daha ince modeller orijinal ekranın dokunma hissine daha yakın bir deneyim sunabilir.

Oleofobik Kaplama Parmak İzini Nasıl Azaltır?

Telefon ekranına birkaç dakika dokunduktan sonra yüzeyin parmak izleriyle kaplanması ne kadar tanıdık bir durum, değil mi? Bu sorundan muzdaripseniz ihtiyacınız olan şey oleofobik kaplama. Bu, yağ ve parmak izi kalıntılarının yüzeye daha az tutunmasına yardımcı olan ince bir tabakadır. Böylece ekran daha kolay temizleniyor ve parmaklar üzerinde daha pürüzsüz kayabiliyor.

Temperli Cam, Nano ve Hidrojel Ekran Koruyucu Arasındaki Fark Nedir?

Ekran koruyucu seçerken aslında ilk kararınız hangi malzemeyi tercih edeceğiniz olmalı. Temperli cam, hidrojel ve nano film olarak satılan ürünlerin dokusu, esnekliği ve koruma yaklaşımı birbirinden farklı. Bu terimler hakkında hâlâ bir fikir sahibi değilseniz daha açık şekilde anlatalım.

Hidrojel Film Kavisli Ekranlarda Neden Tercih Edilir?

Hidrojel adıyla satılan koruyucular genellikle esnek polimer film yapısında oluyor. Temperli cam gibi sert olmadıkları için kavisli ekranların kenarlarına daha kolay uyum sağlayabiliyorlar. Özellikle kenarları kıvrımlı telefonlarda cam koruyucunun kenardan kalkması sorunuyla karşılaşanlar için hidrojel alternatif olabilir. Bu filmlerin avantajı esneklik ve tam kaplamaya daha kolay uyum sağlamaları.

Mat ve Parlak Yüzey Oyun Deneyimini Nasıl Değiştirir?

Parlak ekran koruyucular, telefonun orijinal ekran görüntüsünü ve renklerini mümkün olduğunca korumaya odaklanıyor. Ancak özellikle güneş altında veya güçlü aydınlatma bulunan ortamlarda yansımalar can sıkabiliyor. Mat yüzeyli modeller ise ışığı dağıtarak yansımaları azaltıyor. Oyun oynarken mat yüzeyin parmak hareketlerine verdiği his de tercih sebebi olabiliyor. Bu yüzeyler, görüntüyü biraz daha yumuşak gösterebilir ve ekranın canlılığını etkileyebilir. Renklerin ve görüntünün olabildiğince net kalmasını istiyorsanız parlak, yansımaların azalmasını ve farklı bir kaydırma hissini tercih ediyorsanız mat modelleri değerlendirebilirsiniz.

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Hayalet (Privacy) Ekran Koruyucu Nasıl Çalışır?

Toplu taşımada gözleri sizin telefonunuza kayan biriyle karşılaştığınızda telefonu onun eline tutuşturasınız geliyorsa doğru yerdesiniz. Bu can sıkıcı durumdan kurtulmak için hayalet ekran koruyucuları resmen hayat kurtarıcı. Bu modellerde kullanılan mikro panjur benzeri optik filtreler, ekran ışığının belirli açılardan geçmesini sınırlıyor. Böylece ekranı karşıdan gördüğünüzde içerik okunabilirken yan taraftan bakanlar daha karanlık bir görüntüyle karşılaşıyor.

Spigen, Baseus ve Nillkin Ekran Koruyucuları Nasıl Ayrışıyor?

Bu üç marka, farklı telefon modelleri için temperli cam ve çeşitli yüzey seçenekleri sunuyor. Spigen daha çok kolay montaj aparatıyla, Baseus ulaşılabilir fiyatlı seçenekleriyle, Nillkin ise ince cam ve farklı kaplama alternatifleriyle öne çıkıyor.

Marka ve model/seri Öne çıkan özellik Spigen Glas.tR EZ Fit 9H cam, montaj aparatı, oleofobik kaplama Baseus Crystalline HD Temperli cam, şeffaf yüzey Baseus Crystalline Privacy Gizlilik filtresi Nillkin Amazing H+ Pro 0,2 mm cam, 9H sertlik, oleofobik kaplama Benks OmniWarrior Uygulama aparatlı cam seçenekleri ESR UltraFit Armorite Güçlendirilmiş cam, kolay uygulama aparatı

Spigen GlasTR Serisi Hangi Özellikleriyle Öne Çıkıyor?

Spigen'in Glas.tR EZ Fit serisini farklı kılan özelliklerden biri kutudan çıkan hizalama aparatı. Telefonu ve koruyucuyu doğru konumlandırmanıza yardımcı olan bu sistem, özellikle daha önce ekran koruyucu uygulamamış kişiler için oldukça kullanışlı.

Galaxy S24 serisine yönelik Glas.tR EZ Fit ürünlerinde 9H temperli cam, oleofobik kaplama ve kolay uygulama aparatı gibi özellikler bulunuyor. iPhone 17 ailesi için de EZ Fit serisinin farklı seçenekleri mevcut. Ürün paketlerinin bazıları iki adet ekran koruyucu ve temizleme kitiyle birlikte geliyor.

Baseus ve Nillkin Modelleri Fiyat Dengesinde Nerede Duruyor?

Baseus, Crystalline serisinde hem şeffaf temperli cam hem de gizlilik filtreli modeller sunuyor. Örneğin iPhone 17 için hazırlanan Crystalline HD modeli Vatan Bilgisayar'da 599 TL, Privacy versiyonu ise 799 TL seviyesinde listeleniyor. Nillkin Amazing H+ Pro tarafında ise 0,2 mm kalınlık, 9H sertlik ve oleofobik kaplama gibi özellikler öne çıkıyor. Markanın ürün açıklamalarında yüksek ışık geçirgenliği ve parmak izi direnci de vurgulanıyor. Ancak Nillkin ürünlerinin telefon modeline göre teknik özellikleri değişebildiğinden alışveriş sırasında tam ürün kodunu kontrol etmekte fayda var.

Benks ve ESR Koruyucularında Montaj Aparatı Nasıl Çalışıyor?

Ekran koruyucu takarken en sinir bozucu şeylerden biri camın bir tarafa kayması veya altında toz kalması. Benks ve ESR gibi markaların bazı ürünlerinde bulunan montaj aparatları, koruyucuyu ekranın üzerine daha doğru hizayla yerleştirmenize yardımcı oluyor. Benks'in OmniWarrior serisinde kolay uygulama aparatlı cam seçenekleri bulunuyor. ESR tarafında ise UltraFit sistemiyle karşılaşıyoruz. ESR UltraFit Armorite modellerinde hizalama aparatının yanı sıra 9H cam ve yaklaşık 0,3 mm kalınlık gibi özellikler de sunuluyor.

Belkin ve PanzerGlass: Premium Ekran Koruyucu Markaları Ne Sunuyor?

Bütçeniz biraz daha yüksekse Belkin ve PanzerGlass markalarını değerlendirebilirsiniz. Özellikle bu segmentte yalnızca camın kendisine değil, montaj aparatına, kaplama kalitesine, cihazla uyuma ve garanti koşullarına da önem veriliyor.

Belkin Koruyucularında Mağaza Montaj Hizmeti Nasıl İşliyor?

Belkin'in UltraGlass 2 serisi, evde uygulama yapmak isteyenler için Easy Align tepsisiyle geliyor. Bu aparat, ekran koruyucunun doğru konumlandırılmasını kolaylaştırıyor ve uygulama sırasında hizalama hatası yapılma ihtimalini azaltıyor.

PanzerGlass Modellerinin Öne Çıktığı Noktalar Neler?

PanzerGlass, özellikle tam kaplama ve kolay uygulama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Ultra-Wide Fit serisi ekranın ön yüzeyini geniş ölçüde kaplarken telefon kılıfıyla kullanım için de kenarlarda boşluk bırakacak şekilde tasarlanıyor.

Markanın bazı modellerinde FastFit uygulama sistemi ve yüzde 60 geri dönüştürülmüş cam kullanımı gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca parmak izi ve yağ kalıntılarını azaltmaya yardımcı yüzey kaplaması da ürünlerde öne çıkarılan detaylar arasında. Ancak bu özelliklerin bütün PanzerGlass modellerinde bulunmadığını belirtelim.

Premium Modellerde Garanti ve Değişim Süreci Nasıl?

Premium bir ekran koruyucu satın alırken garanti koşullarına mutlaka göz atın. Örneğin PanzerGlass, üretim ve malzeme kusurlarını garanti kapsamında değerlendiriyor. Ancak koruyucunun telefonu düşme veya darbe sırasında korumak için kırılması, otomatik olarak ücretsiz değişim hakkı sağlamıyor. Normal kullanımda darbe emerek kırılan ürünler garanti kapsamında değerlendirilmeyebiliyor.

Belkin tarafında ise ürünün modeline ve satın alındığı bölgeye göre garanti süresi değişebiliyor. Türkiye için satıcının garanti şartlarını ve fatura koşullarını ayrıca kontrol etmenizde fayda var.

Ekran Koruyucu Fiyatları 2026: Tip ve Modele Göre

Ekran koruyucu fiyatları telefonun modeline, camın malzemesine, kaplamasına ve pakette kaç adet ürün bulunduğuna göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki tabloda başlıca modeller ve güncel fiyat bilgilerini bulabilirsiniz.

Model-ürün örneği Tür Fiyat Baseus Crystalline HD iPhone 17 Temperli cam 599 TL Cellularline iPhone 17 serisi Temperli cam 799 TL Youpick iPhone 17 Hidrojel film 399 TL Spigen Glas.tR EZ Fit iPhone 17 Pro Temperli cam 1.199,90 TL ESR UltraFit Armorite iPhone 17 Pro Temperli cam 1.499 TL PanzerGlass iPhone 17 Pro Premium temperli cam 2.599 TL Belkin UltraGlass 2 iPhone 17 Pro Max Premium temperli cam 2.199 TL

Temperli Cam Ekran Koruyucu Ne Kadar?

Temperli cam ekran koruyucuların fiyatı, telefon modeline ve ürünün özelliklerine göre oldukça değişiyor. Baseus gibi markalarda yaklaşık 599 TL ile başlayan ürünler bulunurken Spigen'in montaj aparatlı modelleri 1.200 TL civarında. Belkin ve PanzerGlass gibi premium seçeneklerde ise fiyat 2.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor.

Hidrojel Film Fiyatları Hangi Aralıkta?

Hidrojel filmler genelde temperli camın premium seçeneklerine göre daha ulaşılabilir fiyatlara sahip. Örneğin Teknosa'da iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max uyumlu Youpick hidrojel modelleri 399 TL seviyesinde. Ancak cihazın ekran ölçüsü ve filmin tam kaplama özelliği fiyatı değiştirebilir.

Mağazada Yapıştırma Ücreti Kaç TL?

Mağazada ekran koruyucu taktırmak için standart bir ücretten söz edemeyiz. Bazı mağazalar koruyucuyu uygulamayla birlikte paket olarak satarken bazıları mevcut cihazınıza ayrıca uygulama hizmeti sunuyor.

Ekran Koruyucu Markaları: Kullanıcı Yorumları

Ekran koruyucu yorumlarında yalnızca camın kırılıp kırılmadığına bakmak yeterli olmayacaktır. Dokunmatik hassasiyet, parmak izi okuyucu, kenarların yapışması ve zamanla oluşan çizikler de günlük kullanım deneyimini belirliyor. Üstelik aynı koruyucu bir telefonda sorunsuz çalışırken başka bir modelde sensör performansını etkileyebilir.

Kullanıcılar Hangi Markada Parmak İzi Sensörünün Çalıştığını Söylüyor?

Ekran altı parmak izi sensörlerinde ekran koruyucunun kalınlığı, yapısı ve yapışkan tabakası önemli. Samsung, kalın temperli camların veya uyumsuz üçüncü taraf koruyucuların parmak izi tanımayı etkileyebileceğini belirtiyor. Koruyucuyu taktıktan sonra parmak izlerini yeniden kaydetmek de önerilen adımlardan biri.

Yorumlarda Kenar Yapışması Nasıl Değerlendiriliyor?

Ekran koruyucunun kenarları genelde kısa sürede kullanıma bağlı olarak kalkıyor ve kabul etmemiz gerekir ki bu oldukça can sıkıcı bir durum. Bunun temelinde bazen yanlış montaj, bazen ekranın kavisli yapısı, bazen de kılıfın koruyucunun kenarına baskı yapması olabiliyor. Bu yüzden satın almadan önce ürünün tam kaplama mı yoksa ekranın düz alanını mı koruduğuna bakabilirsiniz.

Uzun Süre Kullananların Çizilme Yorumları Ne Diyor?

Ekran koruyucuların ilk günkü gibi kalmasını beklemek biraz ütopik bir düşünce olur. Çünkü cepte taşınan anahtarlar, toz ve kum parçacıkları zamanla yüzeyde çizikler oluşturabiliyor; bazen kullanılan kılıf da kenarların kalkmasına neden oluyor. Kullanıcı değerlendirmelerine bakarken uzun süreli kullanım için yalnızca camın kırılıp kırılmadığına değil, yüzeyin ne kadar çabuk çizildiğine ve dokunma hissinin değişip değişmediğine de bakmalısınız. Koruyucu üzerinde derin çizik, çatlak veya kenardan açılma varsa değiştirmek daha doğru olacaktır.

Ekran Koruyucu Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Spigen mi Baseus mu?

Kolay uygulama aparatı, 9H cam ve oleofobik kaplama gibi özellikleri önceliklendiriyorsanız Spigen Glas.tR EZ Fit serisine bakabilirsiniz. Daha ulaşılabilir fiyatlı temperli cam ve privacy seçenekleri arıyorsanız Baseus iyi bir alternatif olabilir. Kararı telefon modelinize uygun ürün ve fiyat üzerinden verin.

Ekran Koruyucu Kaç Ayda Bir Değiştirilir?

Ekran koruyucunun belirli bir kullanım ömründen söz edemeyiz. Çatladığında, derin çizikler oluştuğunda, kenarları kalktığında veya dokunma hissi belirgin biçimde bozulduğunda değiştirmek gerekir. Sorunsuz durumdaki bir koruyucuyu yalnızca birkaç ay geçti diye yenilemeniz şart değil.

Ekran Koruyucu Hava Boşluğu Kalmadan Nasıl Yapıştırılır?

Öncelikle ekranı mikrofiber bezle temizleyin ve toz kalmadığından emin olun. Ardından koruyucuyu hizalama aparatıyla yerleştirin. Aparat yoksa ekranın üst ve alt kenarlarını dikkatlice hizalayarak ortadan başlayıp kenarlara doğru bastırın. Toz parçacığı kalırsa hava kabarcığı oluşabileceğini unutmayın.

Kılıf ile Ekran Koruyucu Uyumlu mu?

Her kılıf her ekran koruyucuyla uyumlu olmayabilir. Özellikle ekranı tamamen kaplayan camlar, bazı kılıfların kenarlarından baskı görebiliyor. Bu nedenle alışveriş yaparken case-friendly veya kılıf uyumlu ibaresini arayın. Kullandığınız telefon kılıfının modeline göre ürün uyumluluğunu da kontrol edin.