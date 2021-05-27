Prof. Dr. Özdemir, Kanlı Ay ve Süper Ay Konusunu Açıkladı

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, dün gerçekleşen ve ülkemizde büyük ilgi gören Süper Çiçek Kanlı Ay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu doğa olayının nasıl gerçekleştiğini açıklayan bilim insanı, Kanlı Ay ve Süper Ay ifadelerinin de yanlış anlaşıldığını belirtti.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması, Türkiye'nin de pek çok noktasından görülebilecek şekilde gerçekleşti. Hatta tarihi yapılar ve ikonlaşmış Türkiye manzaraları ile bu doğa olayının bir araya geldiği bu anlar muhteşem görüntülere de sahne oldu.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, bu tutulma ile ilgili olarak, "Ay, Dünya'nın gölge konisinin içinden geçti. Bu da renginin kırmızı ya da kararmasına neden oldu. 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' ifadeleri maalesef yanlış anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi canlı yayınlamıştı:

1,5 saat süren Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından da canlı olarak yayınlanmıştı. Bu gök olayı ile ilgili açıklamalar yapan Özdemir, bu olayın aslında sıradan bir vaka olduğunu ifade etti. Özdemir, “Bu aslında doğal bir olay. Kamuoyu detaylı bilmediği için yanlış anlaşılıyor. Son derece normal bir durumdu. Ay, dolunay evresindeyken yörüngesi üzerinde Dünya'ya en yakın konumdaydı. O nedenle açısal çapı daha önceki dolunaylara göre daha büyüktü. Yaklaşık olarak 4 açı dakikası kadar daha büyük gerçekleşti. İnsanlar dikkatli izlemezse bu farkı anlayamıyor" dedi.

Kanlı Ay adı verilen durumun ülkemizden izlenmediğini kaydeden Prof. Dr. Özdemir, “Dün tam Ay tutulması gerçekleşti. Büyük okyanus ve Avustralya'nın bir kısmında gözlenebildi. Türkiye'de göremedik. Ay, Dünya'nın gölge konisinin içinden geçti. Bu da renginin kırmızı ya da kararmasına neden oldu. 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' ifadeleri maalesef yanlış anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Endişe edilecek bir durum yok

Prof. Dr. Özdemir, bu doğa olayı ile ilgili olarak endişe edilecek ya da abartılacak bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. Gündem olan doğa olayında, Ay'ın Dünya'ya 350 bin kilometre uzaklıkta olduğunu dile getiren bilim insanı, Ay'ın gezegenimize en uzak halinin ise 406 bin kilometre olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özdemir, “Ay zaten bilim insanları tarafından profesyonel gök bilim çalışmalarının odağında değildir. Enteresan bir gök cismi değildir" diyerek sözlerini noktaladı.