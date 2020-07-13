Ay Tutulması Ne Zaman? 2020 ve 2021 Ay Tutulması Tarihleri

2020 yılının dördüncü ve son Parçalı Ay tutulması için geri sayım başladı. Meydana gelen en son Parçalı Ay tutulması 5 Temmuz’daydı. Peki bir sonraki Ay tutulması ne zaman olacak? İşte konumları ile birlikte Ay tutulması takvimi.

Ay tutulması, bu sene dördüncü ve sonuncu kez gerçekleşecek. Ancak bu sene gerçekleşen ilk iki Ay tutulmasının aksine bu Parçalı Ay tutulmasını ülkemizden göremeyeceğiz. Her yıl belirli bir düzende gerçekleşen bu tutulmaların net tarihlerini de önceden hesaplamak mümkün oluyor. Peki hem bu yıl hem de 2021 boyunca gerçekleşmesi beklene ay tutulmaları ne zaman?

Bu içeriğimizde Ay tutulması takvimine geçmeden hemen önce sizler için Ay tutulmasının ne olduğuna dair ufak bir açıklama yaptık. Daha sonra 2020 ve 2021 senelerinde gerçekleşecek tüm Ay tutulmalarını konumları ile birlikte Ay tutulması takviminde gösterdik.

Ay tutulması nedir?

Dünya’nın uydusu olan Ay, Dünya etrafında döner ve bu dönme işlemini 27 günde tamamlar. Ay, Dünya’nın etrafında turlarken bazı zamanlar Dünya’nın gölgesinde kalabilmektedir. Gölgede kaldığı zamanlarda Güneş’ten gelmekte olan ışınları alamaz ve Dünya’nın gölgesi de Ay’ın üzerine düşer ve Ay karanlıkta kalır. Böylece Ay tutulması gerçekleşmiş olur.

Ay tutulması olayında Ay, karanlıkta kalmasına rağmen tamamen görünmez olmaz. Böyle durumlarda Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulup kırmızı renk ise yansıtıldığı için Ay’ın üzerinde kırmızı renge yakın bir tonda Dünya'nın gölgesi oluşur. Ay tutulması olayı yaklaşık olarak 60 dakika sürer.

Ay tutulması ne zaman?

Parçalı Ay tutulması, 10-11 Ocak 2020

Parçalı Ay tutulması, 5-6 Haziran 2020

Parçalı Ay tutulması, 4-5 Temmuz 2020

Parçalı Ay tutulması, 29-30 Kasım 2020

Tam Ay tutulması, 26 Mayıs 2021

Parçalı Ay tutulması, 18-19 Kasım 2021

Parçalı Ay tutulması:

Ne zaman? 29-30 Kasım 2020

29-30 Kasım 2020 Nerede görülecek?: Avrupa ve Asya kıtasının büyük bir bölümü, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Arktik Okyanusu

30 Kasım 2020 tarihinde Parçalı Ay Tutulması yaşanacak. Genel zaman ile 07.30-11.56 saatleri arasında gerçekleşecek olan tutulma ülkemizde görünmeyecek.

Tam Ay tutulması:

Ne zaman?: 26 Mayıs 2021

26 Mayıs 2021 Nerede görülecek?: Güney ve Doğu Asya, Avustralya, Kuzey Amerika kıtasının büyük bir bölümü, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Antarktika

Tam Ay tutulması, Ay'ın tutulma sırasında aldığı kırmızımsı renk nedeniyle aynı zamanda Kanlı Ay tutulması olarak da adlandırılır. Tutulma gününde Ay, Dünya’ya olan yakınlığı sayesinde oldukça büyük gözükür. 26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan tutulma, maalesef ki ülkemizden görülmeyecek.

Parçalı Ay tutulması:

Ne zaman?: 18-19 Kasım 2021

18-19 Kasım 2021 Nerede görülecek?: Avrupa ve Asya kıtasının büyük bir bölümü, Kuzey ve Batı Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Arktik Okyanusu

Parçalı Ay tutulması, 18 Kasım 2021 Perşembe günü Alaska ve Hawaii'nin bazı bölümlerinde; 19 Kasım 2021 Cuma günü Asya, Avustralya ve Amerika'da tamamen görünür olacak. Ancak bu Parçalı Ay tutulması ülkemizden görülemeyecek.