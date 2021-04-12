Dünyanın dört farklı aktif bir şekilde çalışabilen yüze sahip ilk mekanik saati Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 tanıtıldı. Bir mekanik harika olan saat, Kuzey Yarım Küre'deki 1000 yıl sonraki Ay tutulmalarını dahi gösterebiliyor.

İsviçreli lüks saat markası Jaeger-LeCoultre, dünyanın ilk dört yüzlü saatini tanıttı. Son derece karmaşık saat yüzlerine sahip olan Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 adlı bu özel tasarım saat, 12 adet onaylanmış patentli teknolojiye sahip ve yalnızca 10 adet üretilmiş durumda.

Beyaz altın gövdesiyle adeta “Ben buradayım” diye bağıran bu mekanik saat, döndürülebilir çift yüzlü bir açılır kapanır tasarıma sahip. “Saat 7” konumunda bulunan yüzen tourbillon, artık yıllar hesaba katıldığında dahi tüm horolojik göstergelerin senkronize ve doğru olmasını sağlıyor.

Jaeger-LeCoultre, Reverso Hybris Mechanica Calibre 185’te Ay döngüsüne ait bilgilerin üç farklı görüntüsünü bir araya getiriyor; sinodik döngü, drakonik döngü ve anormal döngü. Bu sayede bu özel mekanik saat, tutulma ve Süper Ay gibi doğa olaylarını gösterebiliyor.

Yukarıdaki fotoğrafta görmüş olduğunuz, Dünya’nın kuzey yarım küresinin kuşbakışı görünümünü sunan disk, lazerle oyulmuş durumda ve yalnızca 1.111 yılda 1 yeniden ayarlamaya ihtiyaç duyuyor.

Dürüst olmak gerekirse Reverso Hybris Mechanica Calibre 185, “lüks” kavramına adeta yeni bir boyut kazandırıyor. Küçücük bir kasa içine sığdırılmış hayranlık uyandırıcı bir mekanik sisteme sahip olan saat, akıllı telefonunuza gelen bildirimleri gösteremese de 1000 yıl sonraki Ay tutulmasını dahi mekanik olarak göstererek ne kadar gösterişli bir saat olduğunu kanıtlıyor.

Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 tanıtım videosu