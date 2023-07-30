Yaptığı ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımları sebebiyle Twitter'da banlanan Kanye West, geri döndü.

Son dönemde adını neredeyse hiçbir yerde pozitif bir olayla ilintili göremediğimiz, yaptığı ırkçı, antisemitik açıklama ve paylaşımlarla tepki toplayan Kanye West, uzun süredir Twitter'da banlanmış durumdaydı.

Elon Musk, 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirerek West'in hesabını yeniden aktif etmiş ancak kısa süre sonra yaptığına pişman olarak hesabı yeniden kapatmıştı. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere West, rahat durmamıştı.

8 ayın ardından West, yenilenmiş ve ismi X olmuş Twitter'a yeniden giriş yaptı:

The Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre Kanye West, ''platformu antisemitik veya başka herhangi bir zararlı bir dil paylaşmak için kullanmayacağına dair güvence verdikten sonra'' Twitter hesabı yeniden aktif edilmiş. Kanye West, hesabı açılmış olsa da henüz herhangi bir paylaşım yapmamış.

Ancak X'in bu kararı ne kadar doğru bir adım bilemiyoruz. Nihayetinde Kanye West artık bu konuda oldukça mimli biri ve her seferinde bambaşka bir nefret söylemiyle kamuoyu karşısına çıkmayı başarıyor. Durumun tekrarlanması gibi bir senaryoda X, eski adıyla Twitter, bu konuda nasıl bir aksiyon alacak, merakla bekliyoruz.