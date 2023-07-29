Twitter’ın X olarak ismini değiştirmesi, Microsoft’un resmi tarayıcısı Edge tarafından ‘Şüpheli’ bir uygulama olarak değerlendirildi. Kullanıcılara ‘bu uygulama sizi başka bir uygulamaymış gibi kandırmaya çalışıyor olabilir’ uyarısı verildi.

Twitter’ın ismi bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta resmen ‘X’ olarak değişti. Her ne kadar mobil uygulamalarda tam olarak güncellemeleri oturtamamış olsalar da tarayıcıda artık hem domain hem de sitedeki görseller ‘X’ olarak değişti. Ancak görünüşe göre Microsoft Edge tarayıcısı, X’i tanımıyor.

Chromium tabanlı tarayıcılarda X, şüpheli bir bağlantı olarak değerlendirilmiş ve Edge de bu tarayıcılardan biri. Verdiği uyarı ise açıkçası biraz komik.

‘Bu uygulama sizi başka bir uygulamaymış gibi kandırmaya çalışıyor olabilir’

Edge, Twitter’ın X olarak yeni isim tescil etmesi ve simgesinin değişmesi hakkında uyarılar göstererek bunu potansiyel bir kimlik avı tehdidi olarak değerlendirmiş. Bu haberi Neowin’in paylaştığını ve şu an Edge tarayıcısında böyle bir uyarıyla karşılaşmadığımızı da belirtelim.

Uyarıda kullanıcılardan logo değişikliğini gözden geçirmeleri isteniyor ve "Bu uygulama sizi farklı bir uygulama olduğuna inandırmaya çalışıyorsa, uygulamayı kaldırın" ibaresi yer alıyor. Bildirmemiz gerek ki bu, X'in kendisinden kaynaklanan gerçek bir güvenlik riski değil, Edge'in tasarlandığı gibi çalışan dahili kimlik avı önleme özelliği nedeniyle çıkan bir uyarı.

Geçtiğimiz gün X, Endonezya tarafından +18 içerikli bir site domain’i sanılıp erişime kapatılmıştı. Böyle ilginç sorunların ortaya çıkması acaba Elon Musk’a kararını sorgulatıyor mudur? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.