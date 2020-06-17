Kapağı Kapatmadan Sifon Çekmek, Koronavirüsü Yayabiliyor

Bilim insanları, koronavirüsün yayılmasını engelleyebilmek için yeni çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Yeni bir çalışmaya göre klozet kapağını kapatmadan sifonu çekmek, dışkı yoluyla bulaşabildiği bilinen koronavirüsün yayılmasına neden olabiliyor.

Bilim insanları, koronavirüsün yayılmasını engellemek ve hastaları tedavi etmek için yaptıkları aşı ve ilaç çalışmalarının yanı sıra, virüsün ne şekilde yayılabileceğini de kapsamlı olarak araştırıyor. Yapılan yeni bir çalışma, insanların sifonu çekerken daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan yeni bir makalede bilim insanları, SARS-CoV-2 olarak adlandırılan virüsün tuvaletlerden de yayılabileceğini öne sürüyor. Araştırmaya göre sifonun çekilmesiyle birlikte klozetten yayılan mikroskobik parçacıklar, virüsün etrafa saçılmasına neden olabiliyor.

Araştırmacılar tarafından yapılan simülasyonlar, sifonu çektiğimizde oluşan düzensiz sıvı akışının damlacıkları 90 santimetreden yükseğe dahi sıçratabileceğini gösterdi. Damlacıklar, havada aerosol şeklinde etrafa saçılabilir ve kısa bir süre havada kaldıktan sonra banyodaki diğer yüzeylere inebilir. Böylece hastalığın hem havadan hem de yüzeylerden yayılma riski artmış olur.

Çalışmalar, SARS-CoV-2'nin bazı hastaların dışkısında da bulunabildiğini gösteriyor. Önceki araştırmalar, koronavirüsün hastalıktan kurtulduktan sonra bile birkaç haftaya kadar dışkıda kalabileceğini ortaya koydu. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre dışkıda bulunan virüsün COVID-19'a neden olup olamayacağı henüz bilinmiyor.

Koronavirüsün tuvaletlerde yayılmasını önlemek için çözüm basit: Klozet kapağını kapatmak

Hastalığın tuvaletlerden taşınmasını önlemenin en kolay yollarından biri, sifonu çekerken klozetin kapağını kapatmak. Makalenin yazarlarına göre, klozetin kapağını kapatmak virüsün bulaşmasını engelleyecek en temel önlem. Ancak kapağı kapatmak, almanız gereken tek sağlık önlemi değil. Araştırmacılar, virüs parçacıkları yüzeye yerleşebileceğinden klozetin silinmesini de öneriyor. Ayrıca işinizi bitirdikten sonra ellerinizi bol sabun ve su ile yıkamalısınız.

Araştırmacılar şu anda koronavirüsün yayılmasına etki eden faktörleri daha iyi anlamak için kanalizasyonlar üzerinde de çalışma yapıyor. Yapılan çalışma hijyenin önemini her zaman olduğu gibi bir kez daha ortaya çıkıyor.