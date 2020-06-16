En Az 135 Farklı Koronavirüs Aşısı Üzerinde Çalışılıyor

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs salgını COVID-19 ile imtihanı sürerken, bilim dünyası hastalığa karşı direnç sağlayabilecek tedavi yöntemleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Aktarılan yeni bilgilere göre, şu anda bilinen 135 farklı aşı geliştirme projesi bulunuyor. Bunların en az 125'i ise henüz birinci aşamanın ötesine geçemedi.

'Resmi olarak' ilk kez Aralık 2019'da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nam-ı diğer COVID-19 hastalığı, bugüne kadar dünya genelinde 8 milyondan fazla insana bulaştı. Ölümle sonuçlanan vaka sayısı ise yarım milyona merdiven dayamış durumda. Ülkelerin karantina önlemlerini gevşetmesi ve uluslararası uçuşları açması, ne yazık ki salgının bittiği anlamına gelmiyor. Zira atılan bu normalleşme adımlarının temelinde ekonomik kaygılar bulunuyor.

Bilim insanları, uzun zamandır eşi görülmemiş bir hızla yayılan COVID-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışıyorlar. Aslında, son birkaç ay içinde o kadar çok gelişme oldu ki, hepsini takip etmek gerçekten imkansız. Bu hafta The New York Times gazetesi tarafından yayınlanan bir haber, dünyadaki aşı geliştirme projelerinin genel olarak hangi aşamada olduğunu gözler önüne seriyor.

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının, eylül-ekim ayları gibi hazır olması bekleniyor

Habere göre şu an itibarıyla dünya çapında geliştirilmekte olan 135 farklı COVID-19 aşısı bulunuyor, ancak bunların en az 125'i hala birinci aşamada. Yani insan deneylerinin henüz başlamadığı fazda. Araştırmacıların aşıyı, genel popülasyondaki etkinliğini belirleyecek kadar büyük deneylerde test ettikleri üçüncü aşamaya geçebilen ise sadece iki çalışma var.

Öte yandan üçüncü aşamadaki aşılardan biri, zaten daha önce tüberküloz hastalığına karşı geliştirilen bir aşı. Diğeri ise Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve eylül-ekim ayları gibi hazır olacağı ifade edilen aşı. Kalan diğer aşıların çoğunun 2021'in başlarında kullanılabilir olması bekleniyor. Fakat bunun hala iyimser ve aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş bir zaman çizelgesi olduğunu belirtmek gerekiyor.