Koronavirüs Tedavisinde Yeni Bir İlaç Keşfedildi

İngiltere'de koronavirüs ilacı için yapılan bir araştırmada 'deksametazon' isimli ucuz ve erişimi kolay bir ilacın, COVID-19 hastalarının tedavi sürecine yardımcı olabileceği ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm dünyada yürütülen aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Güncel olarak 437 binden fazla insanın hayatına mal olan koronavirüs, etkilerini tüm dünyada devam ettiriyor. Bugün son olarak koronavirüs aşısıyla alakalı AstraZeneca firmasının CEO'su Pascal Soriot bazı açıklamalarda bulunmuştu. Pascal Soriot, 1 yıl boyunca etki göstermesini bekledikleri aşının 2 euroya satılacağını söylemişti.

Bugün İngiltere'de koronavirüs ilacı keşfetmeye yönelik yapılan araştırmada yeni bir ilacın COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılabileceği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre uzmanlar, düşük dozlu steroid tedavisinin koronavirüsle verilen savaşta büyük bir rol oynayabileceğini belirtti. Oxford Üniversitesi liderliğinde yapılan ilaç araştırması sonucunda 'deksametazon' isimli bu ilacın, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı gözlemlendi.

Tedavinin en başında 'deksametazon' kullanılsaydı, İngiltere'de 5 bin kişinin hayatı kurtulabilirdi:

Uzmanların açıkladığı bilgilere göre deksametazon, salgının başladığı tarihten bu yana İngiltere'de mevcuttu ve bu ilaç daha erken keşfedilip hastalar üzerinde kullanılabilseydi İngiltere'de 5 bin kişi COVID-19'u atlatabilirdi. Ayrıca ilacın erişilebilirliği ve ucuzluğu nedeniyle yoksul ülkelerde koronavirüsle mücadelede oldukça yararlı olabileceği düşünülüyor. Yüksek risk grubundaki hastalara etki eden deksametazon, koronavirüsle baş etmeye çalışırken zayıflayan bağışıklık sisteminde oluşan hasarın bir kısmını da engelleyebiliyor.

Yapılan deksametazon denemelerinde hastanede koronavirüs tedavisi gören 2.000 hastaya bu ilaç verildi ve sonuçlar ilacı almayan 4.000 hastanın verileriyle karşılaştırıldı. Ortaya çıkan sonuçlarda deksametazon verilen, solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski, %40'tan %28'e geriledi. Uzmanlar deksametazon'un COVID-19 hastalığında ölüm riskini azaltabilen ilk ilaç olduğunu belirtiyor. Araştırma heyetinin başkanı Prof. Peter Horby, "Bu, şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç. Ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor. Bu, büyük bir sonuç" ifadelerini kullandı fakat bazen vücut, bu ilaca karşı aşırı tepki verebiliyor ve bu tepkiye 'sitokin fırtınası' adı veriliyor. Uzmanlar bu sitokin fırtınasının ölümle sonuçlanabileceği konusunda da uyarıyor.