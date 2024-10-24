Romanya’da yaşlı bir kadının kapı stoperi olarak kullandığı bir taş, milyon euroluk değere sahip çıktı!

Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bu olay, yaşlı kadın öldükten seneler sonra varisleri tarafından fark edildi.

“Şansın da bu kadarı!” dedirten olay, bakın nasıl gelişmiş.

Romanya'nın Colti köyünde bulunan ve dünyanın en büyük kehribar külçelerinden biri olarak bilinen bu taş, oldukça ilginç bir hikâyeye sahip.

Yaklaşık 3.5 kilogram ağırlığında ve değeri yaklaşık 1 milyon euro olan bu eşsiz parça, yıllardır yaşlı bir kadının evinde kapı önü tutacağı olarak kullanılıyordu. Senelerdir kimsenin farkına varmadığı bu taş, kim tarafından keşfedilmişti?

Evin sahibi, 1991’de hayata gözlerini yumduktan sonra ancak taşın değeri fark edildi. O da varisler tarafından…

Varislerden birisinin dikkatini çeken taş, sıradan bir kaya gibi görünüyordu.

Fakat bir inceleme yapılması talep edildi, bunun sonucunda ise taşın çok değerli bir kehribar olduğu ortaya çıktı. Romanya yetkilileri, bu keşfi takiben hemen harekete geçti ve taş “ulusal hazine” olarak koruma altına alındı. Bir tesadüf eseri keşfedilen bu değerli taş, ulusal öneme sahip.

Buzau İlçe Müzesi'nde sergilenen kehribar, aynı zamanda bu alanda özel bir inceleme bölümü bulunan Krakow Tarih Müzesi'ne de gönderildi. Polonyalı uzmanlar, taşın yaşının 38.5 ila 70 milyon yıl arasında olduğunu söylüyor. Taş, Roma kökenli “Romanit” türünün en büyüğü ve bilimsel düzeyde büyük bir öneme sahip.

İşin daha garibi, eve daha önce giren hırsızlar bu taşı fark edememiş!

Altın ve değerli eşyaları çalmak için eve giren hırsızların, taşın üzerine bir de küçük bir iz bıraktığı görülüyor. Evden çıkarken kehribarı tekmelemişler, bu yüzden taşın üzerinde bir çatlak oluşmuş.

Romanya, kehribar yatakları bakımından oldukça zengin bir ülke. Buzau bölgesinde birçok fosil kalıntılarıyla dikkat çeken kehribarlar var. Bu da bölgenin tarihine ışık tutmakta oldukça önemli bir yere sahip.

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