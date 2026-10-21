GTA 6 Çıkışına Sayılı Günler Kala PS5'e Kritik Bir Güncelleme Geldi

Sony, GTA 6 çıkışı öncesinde hızlanan jailbreak girişimlerine karşı PS5 için yeni bir sistem yazılımı güncellemesi yayımladı.

PS5 dünyasında korsan yazılım geliştiricileri ile Sony arasındaki kedi-fare oyunu giderek daha kritik bir boyuta ulaşıyor.

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Sony, konsolun güvenlik duvarlarını aşmaya çalışan "homebrew" topluluğunun hamlelerine yanıt olarak yeni bir PS5 sistem yazılımı güncellemesi yayımladı. Yaklaşık 1,2 GB boyutundaki 26.07-14.20.00 sürümü resmî notlara göre yalnızca "bazı ekranlardaki mesajları ve kullanılabilirliği iyileştirmeyi" hedeflese de perde arkasında güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik kritik önlemlerin yer aldığı düşünülüyor.

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14.20 güncellemesi geldi

Son haftalarda konsol kırma cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay, 7.00 ile 13.60 arasındaki sürümleri kapsayan geniş çaplı bir jailbreak yönteminin duyurulması, henüz güncellenmemiş PS5 Pro dâhil milyonlarca konsolu potansiyel olarak korsan yazılımlara açık hale getirmişti ancak Sony'nin yeni oyunlar ve güncellemeler için daha yüksek sürüm şartı koşması, geliştiricileri her defasında bir sonraki yazılımı kırmaya zorluyor. 14.10 sürümüne dair bazı kırılma emareleri ortaya çıksa da oyun dosyalarının tam olarak dışa aktarılması henüz başarılabilmiş değil, Sony ise sessizliğini koruyarak arka planda yamalar sunmayı sürdürüyor.

Bu yarışı sektör açısından kritik kılan asıl unsur ise kapıdaki GTA 6 lansmanı. Bir aydan kısa bir süre içinde piyasaya çıkacak olan dev yapımın gerektireceği sistem yazılımının kırılması durumunda, oyunun ilk günden korsana düşmesi hatta PC platformuna aktarılması riski bulunuyor. Sektör analistleri, GTA 6'nın çalışmak için en az 14.20 sürümünü şart koşacağını ve Sony'nin çıkış tarihine kadar ek güvenlik önlemleri alabileceğini belirtiyor.