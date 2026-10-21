Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6 Çıkışına Sayılı Günler Kala PS5'e Kritik Bir Güncelleme Geldi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Sony, GTA 6 çıkışı öncesinde hızlanan jailbreak girişimlerine karşı PS5 için yeni bir sistem yazılımı güncellemesi yayımladı.

GTA 6 Çıkışına Sayılı Günler Kala PS5'e Kritik Bir Güncelleme Geldi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PS5 dünyasında korsan yazılım geliştiricileri ile Sony arasındaki kedi-fare oyunu giderek daha kritik bir boyuta ulaşıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Sony, konsolun güvenlik duvarlarını aşmaya çalışan "homebrew" topluluğunun hamlelerine yanıt olarak yeni bir PS5 sistem yazılımı güncellemesi yayımladı. Yaklaşık 1,2 GB boyutundaki 26.07-14.20.00 sürümü resmî notlara göre yalnızca "bazı ekranlardaki mesajları ve kullanılabilirliği iyileştirmeyi" hedeflese de perde arkasında güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik kritik önlemlerin yer aldığı düşünülüyor.

İçerikten Görseller

GTA 6 Çıkışına Sayılı Günler Kala PS5'e Kritik Bir Güncelleme Geldi
gorsel_20261021_152842

14.20 güncellemesi geldi

gorsel_20261021_152842

Son haftalarda konsol kırma cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay, 7.00 ile 13.60 arasındaki sürümleri kapsayan geniş çaplı bir jailbreak yönteminin duyurulması, henüz güncellenmemiş PS5 Pro dâhil milyonlarca konsolu potansiyel olarak korsan yazılımlara açık hale getirmişti ancak Sony'nin yeni oyunlar ve güncellemeler için daha yüksek sürüm şartı koşması, geliştiricileri her defasında bir sonraki yazılımı kırmaya zorluyor. 14.10 sürümüne dair bazı kırılma emareleri ortaya çıksa da oyun dosyalarının tam olarak dışa aktarılması henüz başarılabilmiş değil, Sony ise sessizliğini koruyarak arka planda yamalar sunmayı sürdürüyor.

Bu yarışı sektör açısından kritik kılan asıl unsur ise kapıdaki GTA 6 lansmanı. Bir aydan kısa bir süre içinde piyasaya çıkacak olan dev yapımın gerektireceği sistem yazılımının kırılması durumunda, oyunun ilk günden korsana düşmesi hatta PC platformuna aktarılması riski bulunuyor. Sektör analistleri, GTA 6'nın çalışmak için en az 14.20 sürümünü şart koşacağını ve Sony'nin çıkış tarihine kadar ek güvenlik önlemleri alabileceğini belirtiyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

GTA 6 Çıkış Gününe Özel Uygun Fiyatlı "Midnight Black" PS5 Tanıtıldı (Ama Üzüleceğiniz Bir Detay Var)

GTA 6 Çıkış Gününe Özel Uygun Fiyatlı "Midnight Black" PS5 Tanıtıldı (Ama Üzüleceğiniz Bir Detay Var)

GTA 6'nın Ne Zaman PC'ye Geleceği Ortaya Çıktı!

GTA 6'nın Ne Zaman PC'ye Geleceği Ortaya Çıktı!

PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [Ekim 2026]

PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [Ekim 2026]

Sony'den Kırılmış PS5'lere Yönelik İlk Hamle: Ücretsiz Oyun Mağazası Overdrive Kapatıldı!

Sony'den Kırılmış PS5'lere Yönelik İlk Hamle: Ücretsiz Oyun Mağazası Overdrive Kapatıldı!

Epic Games’in Yenilenen Başlatıcısı Resmen Yayımlandı: Steam’den Çok Daha Hızlı!

Epic Games’in Yenilenen Başlatıcısı Resmen Yayımlandı: Steam’den Çok Daha Hızlı!

GTA 6 Çıkış Fragmanı Yayımlandı [Video]

GTA 6 Çıkış Fragmanı Yayımlandı [Video]

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Playstation

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com