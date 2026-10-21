Güçlü İşlemci, Dev Batarya: POCO X8s Duyuruldu

Xiaomi bünyesindeki POCO, orta-üst segmentte konumlanan yeni telefonu X8s’i duyurdu.

Xiaomi’nin aşırı uygun fiyatlı alt makrasın POCO, özellikle telefonlarıyla hem ülkemizde hem de dünyada ilgi görmeyi başaran bir markaydı. Şimdi ise şirketten yepyeni bir cihaz duyurusu geldi. X8s ismi verilen telefon sessiz sedasız duyuruldu.

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POCO X8s modelini oldukça kompakt bir tasarıma sahip orta-üst segment bir telefon olarak nitelendirebiliriz. Önünde ince çerçeveli delikli ekran tasarımı, arkasında ise soldan sağa kadar uzanan bir kamera adası kullanılmış. Telefon yaklaşık 8,06 mm kalınlığa ve 187 gram ağırlığa sahip.

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POCO X8s neler sunuyor?

Ekran 6,35 inç, 1,5K çözünürlük, 120 Hz, 3.500 nit, LTPO OLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6.330 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 3

Cihaz, 6,35 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe sahip LTPO OLED bir ekranla geliyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 3.500 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. İşlemci tarafında Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 çipini görüyoruz. Ona 8/12 GB RAM ve 256/512 GB UFS 4.0 depolama eşlik ediyor.

Poco X8s, boyutuna göre oldukça ince bir gövdeye sahip olmasına rağmen içerisinde 6.330 mAh kapasiteli devasa bir batarya barındırıyor. Bu bataryanın 100W kablolu hızlı şarj desteklediğini belirtelim. Kamera kurulumuna baktığımızda, arka tarafta 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açı lens görüyoruz. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü görüşmeler için 32 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazın başlangıç fiyatı 440 dolar.