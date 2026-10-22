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PHP Nedir? Güvenlik Açığı Neden Tüm İnternet İçin Büyük Risk Taşıyor?

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Tüm dünya yaygın proglamlama dili PHP'de keşfedilen güvenlik açığıyla çalkalanıyor. Peki nedir bu PHP?

PHP Nedir? Güvenlik Açığı Neden Tüm İnternet İçin Büyük Risk Taşıyor?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm internet dünyası dün akşam ortaya çıkan PHP güvenlik açıklarıyla çalkalanıyor. Wordpress siteleri gibi internetin yarısından fazlasında kullanılan programlama dili PHP’de giriş yapılmadan zararlı kod yazılmasına imkân tanıyan güvenlik açıkları yapay zekânın yardımıyla keşfedilmişti.

Peki tarihin en büyük siber güvenlik olaylarından birine neden olan ve tüm dünyayı alarma geçiren bu olayın ana aktörü PHP nedir? Gelin aslında internetin temel taşlarından biri olan bu yazılımı size açıklayalım.

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PHP Nedir? Güvenlik Açığı Neden Tüm İnternet İçin Büyük Risk Taşıyor?
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PHP nedir? Ne için kullanılıyor?

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PHP, sunucu tarafında çalışan ve web sayfalarının içeriğini dinamik olarak derleyip kullanıcının tarayıcısına gönderen açık kaynaklı bir programlama dildir. Ücretsiz, açık kaynaklı ve gönüllüler tarafından sürdürülüyor. Ayrıca site sahipleri nadiren doğrudan etkileşimde bulunuyor, bu da onun çok sık tercih edilmesini sağlıyor.

İnternet dünyasında tespit edilebilen programlama dilleri arasında %70'e yakın bir pazar payı mevcut. Yani internetin %70’i civarı PHP’yi kullanıyor. Ayrıca milyonlarca sitede kullanılan ve çevrimiçi mağazalar ve haber siteleri gibi tüm web sitelerinin yaklaşık %40'ına güç veren WordPress başta olmak üzere çoğu popüler sistemlerde de PHP’yi görüyoruz. Wikipedia dahil olmak üzere çok sayıda sitede var. Dolayısıyla PHP çekirdeğinde yaşanabilecek tek bir zafiyet, dünya genelinde milyonlarca sunucuyu doğrudan hedef hâline getirme potansiyeli taşıyor.

Güvenlik açığı neden bu kadar büyük tehdit oluşturuyor?

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Güvenlik açığı, Wiz ve Calif bünyesindeki araştırmacıların gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanarak yürüttüğü incelemelerde sonucunda keşfedildi. Araştırmacılar, PHP altyapısında on yılı aşkın süredir kimse tarafından fark edilmediğini ifade etti. Söz konusu güvenlik açığının yarattığı en büyük tehdit, saldırganların herhangi bir kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymadan doğrudan etkilenebilir web sunucularının kontrolünü ele geçirmesine olanak tanıması.

Saldırganların bu açığı kullanarak hassas verileri sızdırabileceği, veri tabanlarına doğrudan erişim sağlayabileceği ve hatta sistemler üzerinde tam yetki kurabileceği belirtiliyor. Üstelik uzmanlar, saldırganların da yapay zekâ araçlarından faydalanarak bu açığı istismar eden saldırı kodlarını çok daha hızlı geliştirebileceği konusunda da uyarıyor.

Kullanıcılar ve web yöneticileri ne yapmalı?

Uzmanlar, teknik detayların kamuoyuna yansımasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda bu açığı kötüye kullanmak isteyen siber saldırganların girişimlerinde büyük bir artış yaşanacağını öngörüyor. Bu nedenle web sitesi yöneticilerinin öncelikli olarak PHP altyapılarını en güncel sürüme yükseltmeleri ya da derhal yamalama imkanı yoksa sitelerini geçici olarak yayından kaldırmaları öneriliyor. Bireysel kullanıcılar tarafında ise doğrudan bir sistem müdahalesi gerekmiyor ancak etkilenebilecek servislerden gelebilecek parola sıfırlama veya güvenlik bildirimlerine karşı dikkatli olunması gerekitiği vurgulanıyor. Ayrıca bu krizi fırsat bilerek kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışan oltalama postalarına ve sahte güvenlik uyarılarına karşı uyanık olunması hayati önem taşıyor.

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