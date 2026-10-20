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Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

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Her ne kadar konforlu olsa da otomatik vitesler bazen kronik şanzıman arızalarıyla sorun çıkarabiliyor. Bunların arasında bazıları ise yüksek kilometreleri de aşsalar sorunsuzca çalışmayı başarıyor.

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Özellikle otomatik vitesli araçlarda oluşan arızalar, bazen ciddi masraflar çıkarabiliyor. Bu nedenle özellikle ikinci el otomobil satın alırken sadece aracın kilometresine ve motoruna değil, kullanılan şanzımanın geçmişine de bakmak önemli.

Peki o dayanıklı otomatik vitesler hangileri? Spoiler verelim: Listede kıymetini pek de bilemediğimiz isimler var!

İçerikten Görseller

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler
Toyota Hybrid e-CVT
Toyota Otomatik Vites Konsolu Detayı
Mercedes-Benz 722.6 - 5G-Tronic
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Toyota Hybrid e-CVT

Toyota Hybrid e-CVT

Toyota'nın hibrit modellerinde kullandığı e-CVT, listedeki en dikkat çekici şanzımanlardan biri. Adında CVT geçse de geleneksel CVT şanzımanlarla aynı yapıya sahip değil. Sistemde kayış ve kasnak yerine planet dişli mekanizması, elektrik motoru ve jeneratör birlikte çalışıyor.

Kullanıldığı otomobiller:

  • Toyota Corolla Hybrid
  • Toyota C-HR Hybrid
  • Toyota Prius
  • Toyota Yaris Hybrid
  • Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota U340E / U341E - 4 ileri tam otomatik

Toyota Otomatik Vites Konsolu Detayı

Toyota'nın "eski ama ölümsüz" tanımının tam karşılığı olan bu 4 ileri tam otomatik şanzımanlar, sadeliğiyle biliniyor. Hidrolik tork konvertörlü yapısı ve döküm kalitesi sayesinde mekanik olarak adeta taş gibi olsa da günümüz yakıt ekonomisi standartlarında biraz üzebilir. Ancak periyodik yağ değişimi yapıldığı sürece sahibini kolay kolay yolda bırakmaz.

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Kullanıldığı otomobiller:

  • Toyota Corolla (2000'li yılların başındaki belirli benzinli nesiller)
  • Toyota Yaris (1.3 ve 1.5 benzinli eski versiyonlar)
  • Toyota Avensis (1.8 ve 2.0 benzinli belirli nesiller)

Mercedes-Benz 722.6 - 5G-Tronic

Mercedes-Benz 722.6 - 5G-Tronic

Mercedes'in 90'ların sonundan itibaren ürettiği ve otomotiv tarihine altın harflerle kazıdığı 722.6 kodlu 5G-Tronic, markanın "tank gibi" lakabını aldığı dönemin en büyük temsilcisidir.

Yüksek tork yüklerine dayanabilen bu tork konvertörlü şanzıman, döneminin çok ötesinde bir mekanik sağlamlığa sahipti. O kadar dayanıklıydı ki sadece binek Mercedes'lerde değil, V8 motorlu modellerde ve hatta SsangYong, Jeep gibi farklı markaların ağır araçlarında bile yıllarca sorunsuzca kullanıldı.

Kullanıldığı otomobiller:

  • Mercedes-Benz C-Serisi (W202, W203)
  • Mercedes-Benz E-Serisi (W210, W211)
  • Mercedes-Benz CLK, ML ve SLK modelleri

ZF 8HP - 8 ileri otomatik

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Modern otomatik şanzımanlardan bahsederken Alman devi ZF'nin ürettiği 8HP ailesini listenin baş köşesine koymazsak ayıp etmiş oluruz. Kendisi, çift kavramalı şanzımanların vites geçiş hızını, tork konvertörünün o pürüzsüz konforu ve sağlamlığıyla birleştiren muazzam bir mühendislik eseridir.

Kullanıldığı otomobiller:

  • BMW 3, 5, 7 Serisi ve X serisi SUV'lar (F ve G kasa kodlu neredeyse tüm modeller)
  • Alfa Romeo Giulia ve Stelvio
  • Jeep Grand Cherokee ve Wrangler

Mazda SKYACTIV-DRIVE - 6 ileri otomatik

Mazda SKYACTIV-DRIVE - 6 ileri otomatik

Mazda, eski tip otomatik şanzımanları baştan tasarlayarak SKYACTIV-DRIVE şanzımanı geliştirdi. Sistem, motorun gücünü hiç boşa harcamadan doğrudan tekerleklere aktarıyor. Böylece hem çift kavramalı şanzımanlar gibi serice vites atıyor hem de klasik otomatiğin o sağlam yapısını koruyor.

Kullanıldığı otomobiller:

  • Mazda3 (SKYACTIV benzinli nesiller)
  • Mazda6 (2.0 ve 2.5 benzinli versiyonlar)
  • Mazda CX-3, CX-5 ve CX-30

Honda 5 İleri Otomatik

Honda Tarzı Otomatik Vites Konsolu

Honda'nın 2000'li yıllarda kullandığı 5 ileri otomatik şanzımanlar, piyasadaki diğer tüm tork konvertörlü şanzımanlardan mekanik olarak ayrılıyor. Honda bu şanzımanlarda manuel şanzımanlardakine benzer paralel miller ve vites dişlileri kullandı.

Bu özgünlük de şanzımanın karmaşık hidrolik valf gövdelerine olan ihtiyacını azaltarak mekanik sürtünmeyi düşürmüş oldu.

Kullanıldığı otomobiller:

  • Honda Civic (FD7, FB7 kasa benzinli otomati̇kler)
  • Honda Accord (2.0 ve 2.4 K-Serisi motorlu versiyonlar)
  • Honda CR-V (3. ve 4. nesil benzinli modeller)

Aisin TF-80SC / AF40 - 6 ileri tam otomatik

Modern Volvo Otomatik Vites Konsolu

TF-80SC, kompakt yapısı ve yüksek tork dayanımıyla öne çıkan 6 ileri tork konvertörlü bir şanzımandır. Özellikle yüksek tork üreten dizele sahip Avrupalı araçlarda kullanılan bu ünite, dur-kalk trafikte kavramasını yakma riski taşıyan çift kavramalı rakiplerine kıyasla kelimenin tam anlamıyla bir ömürlük tank gibidir.

Kullanıldığı otomobiller:

  • Volvo S60, S80, V70 ve XC60
  • Opel Insignia ve Astra J (2.0 CDTI ve turbo benzinli versiyonlar)
  • Peugeot 407, 508 ve Citroën C5 (2.0 HDi modeller)
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