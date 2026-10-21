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ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

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OpenAI, ChatGPT’ye kullanıcıların hassas sohbetlerini koruma altına alacak “Kilitli Sohbetler” isimli harika bir özellik ekledi.

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT’deki kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli olarak yeni özellikler tanıtıyordu. Şimdi ise firma, uzun süredir beklenen bir işlevi nihayet getirdiğini duyurdu.

ChatGPT’ye kullanıcıların hassas görüşmelerini koruma altına almasını sağlayan "Kilitli Sohbetler" özelliği eklendiği duyuruldu. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, cihazlarını arkadaşlarına veya aile üyelerine verdiklerinde ya da ekranlarını başkalarıyla paylaştıklarında gizli kalmasını istedikleri sohbetleri kilitleyebilecek.

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ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi
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Şifre, Face ID, parmak izi gibi yöntemlerle kilitleme yapılabilecek

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Bu koruma katmanı; dört haneli bir PIN kodu, desteklenen cihazlarda ise Face ID veya parmak izi biyometrik doğrulamaları kullanılarak açılabiliyor. Sohbet geçmişini tamamen silen veya oturum kapandığında iz bırakmayan Geçici Sohbetler özelliğinden farklı olarak, Kilitli Sohbetler alanındaki mesajlara istenildiği zaman tekrar erişilebiliyor.

Kilitlenen sohbetler, uygulamanın ana sohbet geçmişinden, iğnelenmiş görüşmelerden ve arama sonuçlarından tamamen ayrı tutulan özel bir "Kilitli Sohbetler" sekmesine taşınıyor. Yeni özelliğin en dikkat çekici detaylarından biri, yapay zekânın hafıza yeteneğiyle olan entegrasyonu. Kilitli Sohbetler bölümü, ana sohbet geçmişindeki hafızadan tamamen bağımsız, kendine özel bir bellek yapısına sahip. Kilitli bir sohbet içerisinde paylaşılan yeni bilgiler ve gönderilen mesajlar yalnızca bu alandaki hafızayı güncelliyor; ana ChatGPT hafızasına veya genel sohbetlere kesinlikle sızmıyor.

Ancak OpenAI, bu özelliğin teknik sınırları konusunda da önemli uyarılarda bulunuyor. Kilitli Sohbetler özelliği, uçtan uca şifreleme sağlamadığı gibi sohbet verileri için tamamen ayrılmış bir şifreli kasa işlevi de görmüyor. Ayrıca sunucu tarafında veri saklama sürelerini değiştirmiyor, sohbet kilitlenmeden önce modelin öğrendiği bilgileri silmiyor. Kullanıcıların PIN kodlarını unutması durumunda ise oldukça katı bir güvenlik politikası devreye giriyor. OpenAI'ın belirttiğine göre, koyulan PIN kodunun sıfırlanması durumunda o PIN ile korunan tüm kilitli sohbetler, dosyalar ve içerikler kalıcı olarak siliniyor.

OpenAI, Kilitli Sohbetler özelliğinin ChatGPT Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu planlarındaki tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandığını açıkladı. Dağıtım kademeli olduğu için özelliğin tüm kullanıcıların hesaplarında görünmesi biraz zaman alabilir.

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