Kara Deliklere Dayalı Bir Işınlayıcı Geliştiriliyor

Bilim insanları, birbirine kuantum olarak dolanmış iki kara deliği kullanarak bir ışınlanma makinesi kurmak için çalışmalara başladılar. Teorik çalışmanın arkasından şimdi de laboratuvar deneyleri için çalışmalar başladı.

Fiziğin geleneksel bilgileri bize bir kara deliğin muazzam kütle çekim kuvvetinden hiçbir şeyin kaçamadığını söylüyor. Ama son birkaç yıldır yapılan yeni bir teorik çalışma, birbirine tam olarak dolaşmış iki kara delikli bir yapının olabileceğini söylüyor. Bu kara delik yapısı bilgilerin kuantum düzeyinde iletilmesini sağlayabilir.

Bilim insanları şimdi birbirine dolanmış bu kara delik yapısını, kuantum bilgisayarlar yapılırken kullanılan bir fenomeni kullanarak yaratmak istiyorlar. Kuantum ışınlanması imkansız bir şey gibi görülüyor. Çalışmada bahsedilen ışınlanma, temel olarak şifrelenmiş bilgilerin bir makineden diğerine aktarılmasıdır.

Laboratuvar ortamında kara delik oluşturmak için bilimsel olanaklarımız oldukça yetersiz. Ama Maryland Üniversitesi’nden araştırmacılar Christopher Monroe ve Brian Swingle, birbirine dolanmış kara delikler oluşturmanın yollarını düşünüyorlar.

Bundan önceki modellerde küçücük bir kara deliğin tam olarak nasıl davrandığına odaklanılıyordu. Ancak şimdi üzerinde çalışılan deneyde sadece bir kara deliğin aktivitesi yeniden yaratılmaya çalışılmayacak aynı zamanda gerçek olandan ayırt edilemeyecek bir kara delik oluşturmak isteniyor.

Eğer araştırmacılar, teorik olarak planladıkları gibi bir kara delik sistemi oluşturmayı başarırlarsa, kuantum bilgiler bu kara delik devresine girer ve kaybolur. Kısa bir süre sonra bilgiler zaten şifresi çözülmüş bir şekilde ikinci devreden çıkar. Bu teknik çalışmayı, mevcut kuantum ışınlanma tekniklerinden ayırıyor.

Araştırmacılar, iletilen bilginin tamamen karıştırılmış halde ve daha sonra şifresi çözülmesi gereken bir sistemin olması gerekenden uzun bir çalışma süresi olacağını düşünüyorlar. Aynı zamanda bu süreçte orijinal bir mesaj oluşturmaya çalışmak, bilginin bazı kısımlarının eksik aktarılmasına neden olabilir.

Birbirine dolanmış kara delikler ve solucan delikleri fikri, bilim kurgu edebiyatındaki kavramları çağrıştırıyor olabilir. Ama bu çalışmada konuşulan şeyler tam olarak böyle değil. Aksine kuantum hesaplama teknolojisini geliştirmenin yeni bir yolu hakkında konuşuyoruz. Kara deliklerin tuhaf özelliklerinin birbirine geçmesi ve bilginin yeniden canlandırılması mümkün olan en hızlı zaman ölçeğinde veri aktarım sağlayabilir.