Kara Mamba Yılanı Hakkında 8 Bilimsel Gerçek

Dünyanın en tehlikeli hayvanlarını derlediğimiz bir liste yapmış olsaydık bu listenin zirvelerine yakın bir yerde Kara Mamba yılanı olurdu. Biz de sizler için bu tehlikeli yılan hakkındaki ilgi çekici ve aynı zamanda tüyler ürpertici bilimsel gerçekler listesi hazırladık. Hoş geldiniz.

Doğada birçok saldırgan hayvan bulunuyor ve bu hayvanlarla karşılaşmak hiçbir canlının, hele hele bir insanın hiç istemeyeceği türden bir tehlike. Bunun nedeni, “saldırgan” olarak tanımladığımız bu hayvanların herhangi bir insandan çok daha hızlı hareket ederek tek hamlesiyle dakikalar içerisinde can alabilmesi. Bunu yapabilen saldırgan hayvanlardan biri de bugünkü yazımızın konusu olan kara mamba yılanı.

Öyle veya böyle bu yılanın ismine bir yerlerde denk gelmişsinizdir ancak umarız ki bu hayvanla bırakın karşılaşmayı, uzaktan bile görmezsiniz. Dilerseniz bu yılanı bu kadar tehlikeli yapan bilimsel gerçeklere göz atalım.

Kara mamba yılanı çoğu insandan daha hızlı hareket eder:

Kara mamba yılanıyla göz göze gelen bir insanın tek yapabileceği şey onu tehdit etmediğinden emin olmak olacaktır. Çünkü eğer bu yılan kendisini tehdit altında hisseder ve size saldırmayı kafasına koyarsa, ondan kaçabilmek için çoğu insandan daha hızlı şekilde koşmanız gerekmekte.

Raporlara göre Kara mamba yılanları, zehirli yılanlar arasındaki en hızlı yılan türleri arasında zirveye oynuyor. Erişkin Kara mamba yılanları, azami olarak saatte 20 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Biz insanların ortalama çıkabildiği hız ise anlık olarak saatte 30 kilometreye ulaşıyor. Dolayısıyla bir Kara mamba yılanıyla karşılaştığınızda size en yakın araca girip tüm camları ve kapıları kapatarak tam gaz yola koyulmalısınız.

Kara mamba aslında utangaç bir yılan türüdür:

Kara mambalar aslında oldukça utangaç yılanlardır. Dolayısıyla normal zamanlarda birileriyle karşılaştığı zaman eğer avlanmıyorsa kendisini gizlemek için olduğu yerden uzaklaşmayı tercih eder. Eğer karşılarına çıkan canlı onu takip etmeye devam ederse ve bir tehdit oluşturursa, kara mamba o zaman tehlikeli bir hal alır.

Eğer bir kara mamba takip edildiğini ve bir tehdit olduğunu anlarsa yüzleşmek için canlıyla karşı karşıya gelecektir. Bu tarz bir senaryoda genellikle Kara Mamba başını yerden 1,2 metre kadar yukarı kaldırır ve Kobra yılanı gibi boynunu şişirerek karşısındakini korkutmayı amaçlar. Bu korkutma genelde fazla uzun sürmez ve kara mamba tehdit olarak gördüğü canlıya saldırı gerçekleştirir.

Tehdit altında kaldıklarında kaçmak yerine saldırmayı tercih ederler

Dünyadaki birçok yılan kendini tehdit altında hissederse ilk önce kaçmayı tercih eder. Bu durum diğer hayvanlarda da genelde benzerdir. Önce yavaşça geri çekilir ve tehdit olarak gördüğü canlıyı korkutmayı amaçlar, yapılacak bir şey kalmadığında ise saldırır. Kara mamba yılanında ise bu durum hiç de böyle değil.

Erişkin kara mamba yılanları son derece agresif ve tehditkar hayvanlardır. Dolayısıyla karşısında kendini tehdit altında hissettiği bir canlı duruyorsa, bu yılanlar kaçmak yerine az önce de bahsettiğimiz gibi tehdit olarak gördükleri canlıya doğrudan saldırmak isteyeceklerdir. Yani kara mamba yılanının kendini koruma biçimi, saldırmaktır.

Diğer yılanlar ayaklarınıza, kara mambalar başınıza ya da gövdenize saldırır:

Erişkin kara mamba yılanlarının ortalama boyu 2,5 metre olmaktadır. En büyük kara mamba boyutunun ise 4,5 metre olduğu rapor edilmiştir. Bu da onları dünyanın en uzun ikinci zehirli yılanı yapıyor. Hali hazırda bu kadar büyük olan bir yılanın saldırı menzili de oldukça dehşet verici.

Kara mamba yılanları, raporlara göre vücutlarının üçte biri kadar uzaklığa saldırabiliyor. Bu da onları diğer yılanlardan farklı kılan özelliklerden biri. Eğer daha önce yılan saldırılarıyla ilgili haberler okuduysanız, yılanların genellikle insanların bacağına saldırdığını görmüşsünüzdür. Kara mamba ise saldırı menzili sayesinde birçok yılanın aksine kafa ve vücuda saldırı gerçekleştiriyor.

Tek ısırığında yaklaşık 100 insanı öldürecek zehir bırakabilir. Öldürme oranı ise %100'e çok yakındır:

Agresif bir kara mambanın tek bir ısırığı, 100 civarı insanı öldürebilecek kadar zehre sahiptir. Güçlü bir kara mamba yılanının zehrinden yalnızca iki damla bile bir insanı dakikalar içerisinde öldürebilir. Raporlara göre Kara Mamba ısırdıktan yalnızca 20 dakika sonra insanlar hayatını kaybediyor. Bu süre kişiye bağlı olarak 30 dakika ila 3 saat arasında değişkenlik gösterebiliyor.

Bir kara mamba, avını ısırdığı zaman öncelikle sinir sistemini ve kasları felç ediyor. Daha sonrasında ise ısırdığı canlının solunum sistemi duruyor. Bu zehrin 10 ila 20 miligram arası insanları dakikalar içerisinde öldürüyor. Tehdit altındaki bir Kara Mamba ise bir ısırıkta 100 ila 400 miligram arası zehir salgılıyor. Eğer kara mamba ısırığından hemen sonra tedavi uygulanmazsa, tedavi edilen kişi yüzde 100 oranında hayatını kaybediyor.

Yavru bir kara mamba bir fareyi yutabilir:

Kara mamba yılanları yumurtayla ürer. Dişi Kara Mamba yılanları 6 ila 25 yumurta bırakır ve bu yumurtaların boyutu 7,5 santimetredir. Yavrular ilk doğdukları zaman 36 ila 60 santimetre arasında bir boyuta sahip olsalar da kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde büyüyebilir.

Yavru kara mamba yılanlarının yalnızca bir yıl içerisinde 1,8 metre uzunluğa çıkabildiği görülmüştür. Bu hızlı büyümelerinin yanı sıra, yavru kara mamba yılanları bir fareyi yutabilir. Bu da yetişkin olmayan kara mamba yılanlarının bile ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor.

Avlarını ısırıp felç olmasını beklerler:

Kara mamba yılanlarının oldukça hızlı ve ölümcül olduklarını belirtmiştik. Kara mambalar fazlasıyla hızlı olsalar da bu hızlarını avlanmak için kullanmıyor. Onların avlanma tarzı daha çok zehirlemek ve daha sonrasında sabırla avını beklemek üzerine kurulu.

Bir kara mamba avlanmaya çıktığı zaman genellikle gözüne kestirdiği avını takip ediyor ve doğru zamanı kolluyor. Ardından avını ısırarak geri çekiliyor ve avının felç olmasını bekliyor. Avı felç olana veya ölene dek onu takip eden kara mamba, avı etkisiz hale geldikten sonra onu yemeye başlıyor. kara mambalar yalnızca kuşları avladıkları zaman ısırmayı sürdürüyor. Bunun sebebi de kuşların uçarak kaçmalarını engellemek istemeleri.

Kara mamba zehri, morfinden daha etkili bir ağrı kesicidir:

Dünyanın en ölümcül, en hızlı ve en zehirli yılanlarından biri olan kara mamba zehrinin morfinden daha etkili bir ağrı kesici olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları, kara mambanın salgıladığı mambalgin olarak adlandırılan ağrı kesici proteinleri bulabilmek için 50 farklı denekten zehir örneği aldılar ve sonucunda Kara Mamba zehrinin morfinden daha etkili bir ağrı kesici olabildiğini gördüler.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde bu proteinin ağrıyı kestiği kanıtlandı ancak bilim insanları bu zehrin yan etkilerinin fazlasıyla etkili olduğunu da vurguluyor. Zehir, ağrı kesici olarak insanlara da etki edebiliyor ancak bunun yanı sıra bağımlılık, düşünce güçlüğü, kusma ve kas seğirmesine neden oluyor. Ayrıca oluşturduğu bağımlılık nedeniyle eğer bu zehir tekrardan entegre edilmezse şiddetli bir baş ağrısı meydana getirebileceği düşünülüyor.

BONUS: Kara mamba ısırığından kurtulan ve bunu fotoğraflayan Mark Laita

Amerikalı profesyonel fotoğrafçı Mark Laita, Orta Amerika’da yaşayan bir yılan koleksiyoncusu ile anlaşarak kara mamba yılanının fotoğrafını çekmek için anlaştı. Bu koleksiyoncunun söylediğine göre yılanların çoğunun zehir bezleri alınmıştı ancak Kara Mamba hala tamamen zehirliydi ancak Mark yine de fotoğrafı çekmeye kararlıydı.

Kara mamba siyah bir zemine koyulduktan sonra Mark fotoğrafı çekmeye başladı. Ardından yılanın sahibi, kara mambayı geri çekmek için metal bir kanca uzattı ancak tam o sırada yılan tehdit altında olduğunu hissedip Mark’a saldırdı. Mark, dakikalar sonra yorgun hissederek olduğu yerde oturdu. Saatler geçmesine rağmen Mark’a hiçbir şey olmadı. Bunun sebebi, yılan ısırdığında zehir salgılamamıştı. Mark daha sonra fotoğraflar arasında gezinirken yukarıda verdiğimiz bu inanılmaz fotoğrafı buldu.

Burada da Mark Leita’nın lara mambayı siyah zemin üzerinde çektiği fotoğrafı görebilirsiniz. Aslında kara mambanın ismini aldığı yer kendi rengi değil, ağzını açtığı zaman görünen simsiyah kısımdır. Dolayısıyla bir kara mamba hakkında çok bir bilgiye sahip değilseniz, onu kesin olarak tanıyabilmek için ağzının içerisini görecek kadar şanssız olmalısınız.

Kara mamba yılanı hakkında bilgiler verdiğimiz bu yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ve bunun gibi haberlerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın. Olur da yolunuz Afrika’ya düşerse, bu yılandan uzak durmaya çalışmanızı da önerelim. Sonuçta hepimiz Mark Leita kadar şanslı değiliz :)