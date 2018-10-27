Gerçek hayatın karmaşık çizgisinden bir miktar ayrılıp, güçlü karakterlerin ve hikayelerin dünyasına geçiş yapmak istiyorsanız RPG oyunlar tam size göre.

Hangi platformda olduğu fark etmiyor. Bilgisayar, konsol ya da mobil. RPG oyunlar, oyuncuları her zaman büyülemiştir. Güçlü karakterler ile güçlü hikayelerin içinde bir parça olma duygusu, oyuncuların en çok hoşlandığı durumlardan birisi. Geldiğimiz dönem içinde bahsettiğimiz gibi, RPG oyunlar sadece bilgisayar ve konsol gibi platformlarla sınırlı kalmıyor. Küçük ekranlarda da RPG oyunların tadını çıkartmanız mümkün, mobil cihazlardan bahsediyoruz.

Ancak, mobil oyunlar kalitesizdir gibi bir algı da bulunuyor. Bu yazıda sizler için güçlü grafiklere ve güzel hikayelere sahip olan, ülkemizde indirilebilir 7 adet RPG oyununu listeledik.

Darkness Rises

Darkness Rises, Android platformunun en iyi RPG oyunlarından bir tanesi. Grafik ve hikaye sizi oyunda adeta maceradan maceraya sürüklemekte. Oyunun ana görevi, dünyanızı işgale gelmiş orkları yok etmek. Başlangıçta hepsi kendine özgü güç ve kombinasyona sahip dört farklı karakter arasında seçim yapıyorsunuz. Ayrıca bu seçtiğiniz karakterde çok ince detaylar yapıp, kendinize özgü bir halde yaratabiliyorsunuz.

Oyunun toplam indirilme sayısı 10 milyon'dan fazla.

MARVEL Future Fight

Marvel'a ait sinematik evrenin kahramanlarını ve kötü karakterlerini barındıran bir RPG oyunu olan Future Fight, özellikle Marvel hayranları tarafından çok sevilerek oynanmakta. Captain America, Iron Man, Dr. Strange ve çok daha fazlası. Bu kahramanlar, bu oyunu oynamaya başladığınızda sizin stratejilerinizi oluşturacak. Genel olarak, hızlı ilerlemek için para ödemeniz gerekebiliyor. Ancak sabırlı olursanız, biraz daha yavaş da olsa rahatlıkla ilerleyebiliyorsunuz.

Oyunun toplam indirilme sayısı 50 milyon'dan fazla.

WWE Champions

WWE Champions oyunu, eskiden pek çok kişinin televizyonda izlediği, konsol ve bilgisayarda oyunlarını oynadığı ünlü güreşe ait bir oyun. Diğerlerinden ayrı olarak, bu oyun şeker ve mücevher patlatma oyunları ile rpg'i birleştiriyor. Ayrıca sıra tabanlı bir oyun olduğunu da belirtmek gerekiyor. Dünya çapında PvP maçlar yapma imkanına sahip olabilir ve bu maçları kazanıp skorlarınızı yükselterek ekstra ödüller de kazanabilirsiniz.

Oyunun toplam indirilme sayısı 10 milyon'dan fazla.

Hustle Castle – Kale ve Klan

Bu oyunun yorumlarına baktığımız zaman, diğer oyunlara göre seven ve sevmeyen kitlenin belirgin bir şekilde ayrıştığını fark ettik. Yani ya seviyorsunuz ya da sevmiyorsunuz. Ancak genel bakımdan denemizde fayda olduğunu düşünüyoruz. Binanı yükselt, ordunu geliştir ve rakipleri yen mantığında çalışan oyunun diğer oyuncularla klan kurarak zevkli bir online oyuna dönüşebileceğini söyleyelim.

Oyunun toplam indirilme sayısı 10 milyon'dan fazla.

Grim Soul: Dark Fantasy Survival

İsminden de anlaşılabileceği gibi Grim Soul: Dark Fantasy Survival oyununda temel amaç hayatta kalmak. Çiftlik kurabilir, inşa edebilir, toplayabilir veya savaşabilirsiniz. Oyun sisli ve karanlık bir ormanda başlar. Bu noktadan sonra, sıfırdan başlayarak kendinize yeni bir hayat kurmanız gerekir.

Oyunun toplam indirilme sayısı 5 milyon'dan fazla.

Age of Magic

Marvel ve Star Wars'ın oyunları bir yana, bu oyun da size biraz daha bilinmeyen ama yine aynı tadı veren kahramanların evrenine sokuyor. Oyun sıra tabanlı bir sistem üzerine kurulu. Düşmanları yenmek için yetenek ve büyüleri kullanmanız gerekiyor. Ayrıca pek çok etkinliğe sahip PvP modeli de bulunuyor.

Oyunun toplam indirilme sayısı 500 bin'den fazla.

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Harry Potter severlerinin mutlaka göz atması gereken bir oyun daha. Aslında bir miktar da nostaljik sayılabilir. Bu oyunda bir Hogwarts öğrencisinin rolünü üstleneceksiniz. Ancak oyunun iyi olduğu kadar kötü olduğu bazı noktalar da bulunmakta. Mesela hızla boşalan enerji çubuğu gibi. Bunun için bazen saatlerce beklemeniz gerekiyor, tabii para vermek istemiyorsanız.

Oyunun toplam indirilme sayısı 10 milyon'dan fazla.