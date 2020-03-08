Android kullanıcıları, toplanın! Webtekno olarak sizlerle kısa süreliğine ücretsiz Android uygulamaları ve oyunları paylaştığımız listemiz, yine birbirinden farklı ve kullanışlı uygulamaları içeriyor.

Her akıllı telefon kullanıcısının sevdiği şeyler arasında ücretli olan uygulama ve oyunlara bedava erişmek vardır. Biz de sizin kısa süreyle bedava dağıtılan uygulamaları öğrenmeniz için her hafta güncellenecek bu yazıyı oluşturduk. Şimdiden söyleyelim, uygulamaları almak için acele edin.

Bu haftaki listemizde telefonunuzu çok daha kullanışlı hâle getirebilen uygulamalarla birlikte eğlence dünyanızı zenginleştirmenizi sağlayacak oyunlar bulunuyor. Listemizin bu haftaki değeri 154 TL. Ama tabii siz bu uygulamalara ücretsiz olarak erişebileceksiniz.

Kısa süreliğine ücretsiz Android uygulamaları ve oyunları:

1. File Manager Pro

Kategori: Dosya transferi

Dosya transferi Boyut: 12 MB

12 MB Ortalama: 4,6

4,6 Normal fiyatı: 29,99 TL

29,99 TL Ücretsiz kalma süresi: 7 gün

File Manager Pro; müzik, fotoğraf, video, doküman gibi çok sayıda dosya türünü ve klasörleri transfer etmenize yarayan güzel bir uygulama. Bulut depolamasıyla birlikte çok daha fazla depolama olanağına da sahip olabiliyorsunuz.

File Manager Pro indir:

2. Music Player Pro

Kategori: Müzik ve ses

Müzik ve ses Boyut: 7,6 MB

7,6 MB Ortalama: 4,7

4,7 Normal fiyatı: 25,99 TL

25,99 TL Ücretsiz kalma süresi: 7 gün

Ücretsiz müzik dinleyebilmek için en iyi müzik uygulamalarından biri de Music Player Pro uygulaması. Music Player Pro'yu kullanarak tüm müzik formatlarını oynatabilir, telefonunuzdaki tüm müziklere kolayca erişebilirsiniz.

Music Player Pro indir:

3. QR Code Pro

Kategori: Verimlilik

Verimlilik Boyut: 15 MB

15 MB Ortalama: 4,8

4,8 Normal fiyatı: 29,99 TL

29,99 TL Ücretsiz kalma süresi: 7 gün

QR Code Reader, bir QR kodu tarama uygulaması. Uygulama hem barkod hem QR kodu taramanın yanı sıra QR kodu da üretiyor.

QR Code Pro indir:

4. Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet

Kategori: Araçlar

Araçlar Boyut: 3,8 MB

3,8 MB Ortalama: 3,9

3,9 Normal fiyatı: 14,99 TL

14,99 TL Ücretsiz kalma süresi: 2 gün

Kosmos, zaman yönetimi için yardımcı olması amacıyla oluşturulmuş bir uygulama. Bu uygulamanın amacıysa hedeflerinize ulaşmak için hangi çalışmaya ne kadar zaman ayırdığınızı göstermek, sağlıklı bir değerlendirme yapmak. Kosmos'un benzer uygulamalardan farkı ise yaptığınız görevleri uzayda uçurarak eğlenceli hâle getirmesi.

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet indir:

5. Text Analyzer Pro

Kategori: Araçlar

Araçlar Boyut: 9 MB

9 MB Ortalama: 4,3

4,3 Normal fiyatı: 6,89 TL

6,89 TL Ücretsiz kalma süresi: 2 saat

Text Analyzer; metinlerinizi yazıp, yapıştırıp, ekran görüntüsünü ekleyip, karakterleri, cümleleri ve paragrafları sayabileceğiniz, analiz araçlarını kullanabildiğiniz basit bir uygulama. Bunun yanı sıra okuma hızı, tüm metnin ana fikri, Vikipedi bağlantılarıyla yazıların analizi, söz dizimi ve biçimbilimsel analizleri, eş anlamlı sözcük önerileri gibi şeyleri de öğrenebilirsiniz.

Text Analyzer indir:

6. Evertale

Kategori: Rol oyunu

Rol oyunu Boyut: 82 MB

82 MB Ortalama: 4,5

4,5 Normal fiyatı: 0,59 TL

0,59 TL Ücretsiz kalma süresi: 6 gün

Erden isimli bir dünyada geçen Evertale oyununda, dünyayı ölümcül Pandemonium'dan kurtarmak için 180'in üzerinde yaratık ve savaşçıyı yakalayıp eğitmeye çalışıyorsunuz. Oyunu çevrimdışı olarak tek oyuncu modunda oynayabileceğiniz gibi isterseniz takım kurarak tüm dünyadan oyuncularla birlikte maceraya atılabilirsiniz.

Evertale indir:

7. Kayıp Gemi Avı

Kategori: Macera oyunu

Macera oyunu Boyut: 189 MB

189 MB Ortalama: 4,5

4,5 Normal fiyatı: 19,99 TL

19,99 TL Ücretsiz kalma süresi: 4 gün

Bu muhteşem tasarlanmış klasik ‘Göster ve Tıkla’ macera oyununda kendi define avınıza çıkacaksınız. Asırlar önce bir adaya sürüklenen kayıp korsan gemisini takip ederken eski izleri, bulmacaları ve gemi kazazedeleri tarafından geride bırakılmış yapıları keşfedebilirsiniz.

Kayıp Gemi Avı indir:

Kayıp

8. Blindy - Hardest 2D Platformer

Kategori: Arcade

Arcade Boyut: 14 MB

14 MB Ortalama: 4,5

4,5 Normal fiyatı: 11,99 TL

11,99 TL Ücretsiz kalma süresi: 6 saat

İki boyutlu bir dünyada hafıza yeteneklerinizi kullanmak ister miydiniz? Blindy isimli oyun, bir hafıza oyunu olmasıyla sizin için iyi bir alternatif olabilir. Oyundaki her seviye; yetenek ve pratik gerektiriyor.

Blindy - Hardest 2D Platformer indir:

9. Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game

Kategori: Aksiyon

Aksiyon Boyut: 94 MB

94 MB Ortalama: 4,4

4,4 Normal fiyatı: 0,99 TL

0,99 TL Ücretsiz kalma süresi: 5 gün

Stickman Legends: Shadow War, Stickman Legends serisinin harika bir çevrimdışı versiyonu ve RPG ile PvP'nin klasik bir karışımı. Her bölümde sayısız düşmanla karşı karşıya kalacak bir ninja savaşçısı rolünde olacaksınız.

Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game indir:

10. Rusty Memory VIP :Survival

Kategori: Macera oyunu

Macera oyunu Boyut: 55 MB

55 MB Ortalama: 3,8

3,8 Normal fiyatı: 12,99 TL

12,99 TL Ücretsiz kalma süresi: 3 gün

Bir ada oyunu olan Rusty Memory'de, bir gün gözünüzü bilmediğiniz ıssız bir adada açıyor ve gizemleri çözerek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gece, gündüz ve çetin hava şartlarında yarışıyor ve bir an bile rahat bir nefes alamıyorsunuz.

Rusty Memory VIP :Survival indir:

Google Play Store indirimlerinde ücretsiz olarak sunulan oyun ve uygulamaları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Beğendiğiniz uygulama ve oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulamaları sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.