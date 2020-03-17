TCK’ye Göre Karantinaya Uymayanların Alacağı Hapis Cezası

Dün Konya’da karantina altına altındaki Umre’den dönen insanların, karantinadan kaçmaya çalışma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan görüntülerden sonra karantina kurallarına uymayanlara verilecek cezalar uzmanlar tarafından hatırlatıldı.

Dünya’nın dört bir tarafından corona virüsü salgınına karşı karantinalar uygulanıyor. Türkiye’de doğrudan şehirleri kapsayan bir karantina uygulaması bulunmuyor ancak Umre’den dönen insanlar belirlenen yurtlarda karantina altına alınıyorlar. Konya’da bir yurtta karantinaya alınan insanların yurttan kaçmaya çalıştıkları görüntüler basına yansıdı. Bu görüntüler, Türkiye’deki karantina yasalarının yeniden hatırlatılması ihtiyacını doğurdu.

Independent Türkçe’ye açıklama yapan Avukat Cengiz Hortoğlu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195.Maddesi’nin karantina tedbirlerine uyulmayanlara verilecek cezaları belirlediğini söyledi. Hortoğlu’nun gündeme getirdiği ceza maddesine göre karantina tedbirlerine uymayan insanlara iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Karantina tedbirlerine uyulmaması halinde verilecek cezaları belirleyen TCK’nın 195. Maddesi şu şekilde: “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TCK’nın 195. Maddesi sadece karantina altına alınan kurumları veya şehirleri kapsamıyor. Aynı zamanda kendi evinde karantina altına alınan insanları da kapsıyor. Yani yurtdışı dönüşünde 14 günlük karantina kararına uymayanlar da bu yasa ile cezalandırılabilirler.

Karantina tedbirlerine uymayan insanların cezalandırılması için muhakkak ki şikayet olmasına gerek yok. Savcılıklar, karantina tedbirlerini ihlal eden insanlar hakkında doğrudan soruşturma yürütebiliyorlar.

Umre’den ve yurtdışından gelen insanların karantina altına alınması corona virüsü vakalarının her geçen gün arttığı ülkemizde önemli tedbirlerden biri. Bu karantinalarla virüsün ülke içinde daha fazla yayılması engellenebilir. Aynı zamanda semptomları göstermediği için corona virüsü enfekte olduğu anlaşılamayan kişiler, karantina sırasında yapılan testlerde tespit edilebilir. Yani karantina ülkedeki diğer insanları korumanın yanında karantina altına alınan insanların da geç olmadan tedavi görmesini sağlayabilir.